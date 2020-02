Témata primárek: Nerovnost, zdravotní pojištění, dluh za školné a jak radikálně na ně

Sanders chce zdanit i finančníky z Wall Street, jejichž „chamtivost“ považuje za příčinu stagnující životní úrovně velké části Američanů. Navrhuje také povinnost pro firmy dávat po dobu deseti let každý rok procento vlastních akcií zaměstnancům. Na konci by tak měli celkem vlastnit desetinu svého zaměstnavatele.

Radikální část demokratů reprezentovaná Sandersem a Warrenovou proto volá po obdobě evropského systému. Chtějí, aby si péči od soukromých lékařů nekupovali přímo pacienti, ale stát z peněz vybraných na povinných příspěvcích každého občana. Tak by jejich program nazvaný Medicare for all mohl zajistit dostupnou léčbu pro všechny, jak vysvětluje Washington Post.

Má to ale háček. Většina Američanů s pojištěním se oprávněně obává, že po této reformě by platila víc a dostala o něco horší servis. Ohledy na nejchudší jdou tváří v tvář této perspektivě stranou a podpora univerzálního povinného pojištění nepřevládá.

Biden proto tuto – na americké poměry radikální – představu odmítá a říká jen, že chce Obamacare rozšířit.

Vzdělání

Třetí, pro Evropany těžko uchopitelné téma, se týká ceny vzdělání a dluhů s ní spojených. Situace je totiž poměrně tíživá: 45 milionů Američanů dluží federální vládě dohromady 1,6 bilionu dolarů (36 bilionů korun) za školné na univerzitách.

Sanders chce tento dluh škrtnout úplně. Warrenová navrhuje jeho odpuštění domácnostem vydělávajícím méně než 250 tisíc dolarů (5,8 milionu korun) ročně, jak podotýká BBC. Buttigieg je také pro částečný pardon.

I tady však přichází nechuť k solidárnějšímu přístupu. Ti, kteří svůj dluh už umořili, nebo k tomu mají zdárně nakročeno, cítí nespravedlnost. Proč oni museli tvrdě pracovat, aby své studium splatili, a někdo jiný ho bude mít zdarma? Tento návrh tak nemá všeobecnou podporu ani mezi demokraty. Biden proto navrhuje jen rozšíření pomocných programů.

Kulturní válka

Předvolební debaty se nemohly vyhnout ani takzvané kulturní válce. Tímto termínem se označují čím dál lítější, nesmiřitelnější a radikálnější debaty o roli náboženství ve veřejném prostoru, o trestu smrti, sexuální identitě, zbraních, rasismu či imigraci.

Obzvlášť silně nyní rezonuje téma potratů, a to především díky úspěšnému tlaku republikánů na jmenování konzervativních soudců. Trump už poslal dva své kandidáty do nejvyššího soudu a jeho administrativa ve spolupráci se stranickou většinou v Senátu dosadila zatím 187 federálních soudců (asi pětina všech) včetně padesáti odvolacích (28 procent všech). To je za tři roky v úřadě nejvíc od Jimmyho Cartera vládnoucího na konci 70. let 20. století, upozorňuje Brookings Institute.

Pokud Trump získá i druhé období a pakliže si republikáni udrží senátní většinu a budou v personální obměně soudnictví pokračovat stejným tempem, promění hodnotovou podobu Ameriky na dlouhá desetiletí dopředu.