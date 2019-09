Demokratičtí kandidáti se hádali o zdravotní péči, Biden kritizoval plán Sanderse

Při páteční, v pořadí třetí televizní debatě demokratů, tentokráte v Houstonu, se stalo vůbec poprvé, že se všichni tři hlavní uchazeči sešli na scéně, poznamenala stanice BBC na svém webu. Z dvou desítek kandidátů na stranickou nominaci, o které se rozhodne v červenci, se na scénu probojovalo deset.

Zdravotní pojištění patřilo k hlavním tématům i dvou předchozích debat. Biden napadal uskutečnitelnost Sandersova plánu, Sanders a Warrenová jej hájili. Do těchto nejvíce levicových kandidátů se ale pustili i další umírnění kandidáti.

Biden kritizoval Sandersův plán jako příliš drahý, než aby fungoval. Země by se podle něj měla spíše zaměřit na zlepšení systému zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy, jehož systém byl známý jako Obamacare.

„Joe Biden se snažil hrát roli zodpovědného, toho, který přichází s velkou zkušeností, protože už spolupracoval na přijímání Obamacare, přichází s tím, že má propočítáno, jak Obamacare dál rozvíjet, jakým způsobem dostat do tohoto programu více lidí a hlavně, jak to ufinancovat. Ti ostatní se snažili přicházet s daleko progresivnějšími návrhy zdravotního pojištění úplně pro všechny. V tu chvíli se proti nim ale postavil Joe Biden a tázal se - z čeho to chcete platit, znamená to, že budete extrémně zvyšovat daně? V této části debaty byl velmi silný,“ uvedl zpravodaj ČT v USA David Miřejovský.