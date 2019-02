Warrenová chce vést střední třídu do boje proti miliardářům. Senátorka zahájila cestu do Bílého domu

Aby se mohla ve volbách v roce 2020 postavit republikánskému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, musí se nejdříve stát oficiální demokratickou kandidátkou. O kandidaturu s dalšími demokratickými uchazeči svede v první polovině příštího roku zápas ve vnitrostranických volbách.

Média se shodují, že Warrenová, ač je řazena k favoritům, nebude mít získání stranické kandidatury snadné, neboť o prezidentské křeslo projevilo zájem několik dalších nadějných demokratů. Příkladem je senátorka Kamala Harrisová či její kolega Cory Booker. V neděli se oficiálně chystá ohlásit kandidaturu senátorka Amy Klobucharová a zájem projevila také další členka Senátu USA Kirsten Gillibrandová.

Hledání předků

Warrenová vešla do povědomí také tím, že se bez souhlasu původních Američanů v 80. letech zaregistrovala do advokátní komory jako americká indiánka. „Omlouvám se za nejasnosti týkající se příslušnosti ke kmeni a suverenity kmenů a omlouvám se i za škody, které jsem způsobila tím, že jsem před několika desítkami let nedbala na to, že jen a pouze kmeny mohou rozhodovat o příslušnosti k nim,“ řekla v pátek novinářům.

Senátorka uvedla, že se měla chovat citlivěji, vysvětlila ale, že její jednání vycházelo z její rodinné historie. Zopakovala, že od svých rodičů a příbuzných vždy slýchávala, že rodina měla mezi předky indiána. „Rodinné příběhy ale nejsou to samé jako příslušnost ke kmeni,“ dodala.