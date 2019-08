Všichni versus Biden. Demokraté debatovali o rasismu, klimatu i pojištění

Nejvášnivější spor se vedl o plány ve zdravotnictví. Kalifornská senátorka Kamala Harrisová prohlásila, že zatímco její návrh zahrnuje pojištění pro každého, ten Bidenův by pominul takřka deset milionů lidí. Bývalý viceprezident na to reagoval tím, že vize senátorky je velice nákladná a že mnoho lidí by přišlo o současné pojištění hrazené některými zaměstnavateli.

Biden se zároveň ohradil vůči všem svým stranickým sokům, kteří slibují zdravotní pojištění pro všechny. Také starostu New Yorku Billa de Blasia kritizoval, že zlehčuje náklady, které daňoví poplatníci za federální pojištění ponesou. V této souvislosti se podivil, jakou v New Yorku či Kalifornii mají matematiku.

Na Harrisovou kvůli zdravotnímu pojištění zaútočil i coloradský senátor Michael Bennet, podle kterého by v takovém případě bylo nutné zvýšit daně střední třídě. Harrisová na to odvětila, že její soupeř používá republikánské argumenty.