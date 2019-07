Trump neví, jak vysvětlit Američanům, že nemají zdravotní péči. Tak nás napadá, řekly kongresmanky

Čtyři ženy sdělily, že pozornost se musí zaměřit na Trumpovu politiku, ne na jeho slova. Nabádaly, aby se lidé zaměřili na skutečné problémy, jako jsou útoky střelnými zbraněmi, zdravotní péče nebo zacházení s uprchlíky na americko-mexické hranici. „Prezident neví, jak vysvětlit Američanům, že nemají zdravotní péči. Tak nás napadá,“ řekla Ocasiová-Cortezová. „Je to pouze odvádění pozornosti od chaosu a zkažené kultury jeho administrativy odshora dolů,“ dodala Pressleyová.

Ta také prohlásila, že prezidentova snaha umlčet její skupinu je marná a že jde o víc než čtyři lidi. „Naše 'četa' je velká, zahrnuje ty, kdo usilují o vytvoření rovnoprávnějšího a spravedlivějšího světa,“ řekla. Všechny čtyři ženy jsou ve Sněmovně reprezentantů nováčky, zvoleny byly loni a často vystupují společně, takže se o nich někdy hovoří jako o četě.

„Upírají se na nás zraky historie,“ sdělila Omarová při zmínce o „masových deportačních raziích a porušování lidských práv na hranici“. Trumpovy „zjevné rasistické útoky“ na čtyři ženy barevné pleti označila za program „bělošských nacionalistů“. Prezidentovi podle ní nejde o nic jiného než o rozdělení země.

Rasismus, nacionalismus, xenofobie

Tlaibová, narozená v rodině palestinských uprchlíků, řekla, že Trump pokračuje ve svém rasistickém a xenofobním scénáři. „Pořád nám jde o to, aby se zodpovídal podle zákonů této země,“ řekla. Obě zopakovaly předchozí výzvy k zahájení procesu Trumpova odvolání.

Ocasiová-Cortezová, která má portorické kořeny, mluvila o své první návštěvě Washingtonu ve svém dětství a prohlásila, že by lidé měli mladým dát najevo, „že bez ohledu na to, co říká tento prezident, tato země patří“ jim. „Neopouštíme věci, které máme rádi, slabé povahy a vůdci zpochybňují loajalitu k naší zemi, aby se vyhnuli zpochybňování své politiky a debatě o ní,“ řekla.