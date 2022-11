Nad Úhlavou vzniká nový most, poslouží zemědělcům i k evakuaci. Nosníky přivezl kamion až do vody

Postavit nový most přes Úhlavu v Bystřici nad Úhlavou je nezbytné. Ten původní unesl maximálně jedno osobní auto, což ale nebylo místním příliš platné, protože po něm potřebují jezdit hlavně s těžší zemědělskou technikou. Navíc je součástí evakuační trasy při povodních.

„Pamatuju povodně roku 2002, kdy to byla jedna z možných cest, kudy jsme se dostali ke čtyřem, pěti nemovitostem,“ popsal starosta Nýrska Miloslav Rubáš (STAN).

Projektanti nového mostu vybrali konstrukci, která je z pohledu stavebníků nezvyklá. „Je to integrovaný most, kde jsou nosníky a na tom je spřažená betonová deska. Je to kombinace dvou věcí dohromady. Spíš se to dělá na dráze než na řece,“ podotkl jednatel firmy JSF stavební Jiří Svejkovský.