Při improvizaci je potřeba být jako Jarda Jágr, říká jubilant Jiří Stivín

Rozkročen je ale především mezi jazz a baroko. „Uvolnění,“ charakterizuje jedním slovem, co mají společného. „V barokní muzice nebyly noty úplně dané, ale byly to vlastně připomínky. Když tam byla půlová nota, to neznamenalo, že se musí celá dodržet, klidně se zahrála jenom čtvrtka a počkalo se. Nebo frázování se do not nepsalo, při repeticích bylo spoustu příležitostí improvizovat,“ vysvětluje. Mezi světy jazzu a klasiky se pohybuje například se svým ansámblem Collegium Quodlibet.

Každý by měl zkoušet hrát, co ho napadne

Stivín je velkým zastáncem právě improvizace. Naučit se podle něho nedá, ale každý, kdo zpívá nebo hraje na hudební nástroj, i když zatím jen začíná, by si podle něho měl zkoušet hrát, co ho napadne, ne jen podle not.

„Improvizace je otázka odvahy, sebevědomí a osobnosti,“ říká. „Někdo se ostýchá, někdo je drzý jako já. Týden jsem hrál na saxofon a už jsem byl v kapele a myslel jsem si, že jsem světový. Což nebyla pravda, ale zdravé sebevědomí je u improvizace potřeba. Jarda Jágr říká, když jdu na led, tak vypnu mozek. A to je ono. Když jdu improvizovat, tak o tom nesmím přemýšlet, musím se snažit to, co mám naučené a co cítím, přenést na posluchače.“

Bez čepice ho nepoznávají

On sám pro své posluchače hrál, spolu s hosty, před pár dny na koncertě ke svým osmdesátým narozeninám. Na začátku prosince ještě jubileum oslaví na tradiční koncertní Poctě sv. Cecílii, kde mimo jiné kdysi uvedl svou Baladu pro velkorypadlo. Letos při hraní patronce muzikantů spoléhá spíš prý na oblíbenou improvizaci.

Naopak jistotou je pro Stivína typická pokrývka hlavy – bez placaté čepice ho prý lidé nepoznávají. „Na mém koncertě v kostele, kde jsem smeknul, nějaká babička říkala: ‚Přišla jsem na Stivína a byl tam nějaký starý plešatý dědek!‘ Ptala se mě, jestli je Stivín nemocný nebo nemohl.“