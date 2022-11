Ceny pronájmů v kulturních domech se zvedly i o třetinu. Někteří pořadatelé své akce přesouvají na jaro

Provozovatelé kulturních domů museli vysoké účty za elektřinu promítnout do cen pronájmů. Ty se tak na zimní sezonu zvednou o desítky procent, někde až o třetinu. A to i přes to, že se snaží ušetřit snižováním teploty v sálech. Část programu se některé kulturní domy proto snaží přesunout na jaro.