Czech Press Photo 2022 zná nominace, dominuje jim válka na Ukrajině

V osmadvacátém ročníku soutěže vybírala mezinárodní porota nominované fotografie z více než šesti tisíc prací od 234 fotografů a fotografek.

„Často v Czech Press Photo dominuje silné téma, které charakterizuje uplynulý rok. V roce 2021 to bylo tornádo a rok předtím covid. Do 24. února jsme si mysleli, že pandemie je to nejhorší, s čím se můžeme setkat. A byl to omyl. Válka na Ukrajině se dotkla naprosto všech a stala se tak i stěžejním tématem soutěže,“ uvedl předseda poroty Petr Mlch.

V mezinárodní porotě zasedli mimo jiné i ukrajinští fotografové Jevhen Maloletka a Mstyslav Černov, poslední novináři, kteří dokumentovali válku v obléhaném Mariupolu. „Svou přítomností a znalostí situace na Ukrajině nám byli ohromně nápomocní. Naprosto přesně věděli, co se na snímcích odehrává a o jaké místo či situaci jde, protože často ze stejných míst také přinášeli zpravodajství,“ podotkl Petr Mlch.

Válečný konflikt v různých jeho projevech a důsledcích má dva zástupce v kategorii Aktualita. Týkají se masakrů v Irpini a Buče. Kategorie Reportáž patří válce celá.

Celkem Czech Press Photo vybírá vítěze v osmi hlavních kategoriích. Kromě zmíněných také Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí a Lidé, o kterých se mluví. Uděleno bude rovněž tvůrčí stipendium Grant Prahy. Držitel grantu bude oznámen v průběhu měsíce prosince poté, co ho osobně vybere nový pražský primátor. Druhým rokem se koná také soutěž Czech Photo Junior pro žáky základních a studenty středních škol.