Queer festival Mezipatra prolamuje ledy na polském venkově i u slušných občanů v Izraeli

Zvláštní pozornost si podle pořadatelů zaslouží blok krátkých snímků Ukraine is Queer, které do programu vybral letošní porotce Bohdan Zhuk z kyjevského festivalu Melodist a jež přinášejí čtyři příběhy a svědectví queer lidí.

S nominací na Queer palmu z přehlídky na Francouzské riviéře přijíždí rovněž francouzská Bludička. Osobně ji doprovodí její režisér Režisér João Pedro Rodrigues, který už byl v minulosti na Mezipatrech oceněn. „Muzikálová pohádka, v níž mladý princ, který má usednout na trůn, se rozhodne být raději hasičem. Při vytváření hasičského kalendáře se reprodukují obrazy slavných autorů a je to opravdu skvělá podívaná a zábava. Režisér João Pedro Rodrigues bude na festivalu osobně,“ zve do kina Bicek.

Queer filmový festival Mezipatra promítá v Praze do 10. listopadu. O den později začíná v Brně, kde lze do kina zajít do 18. listopadu. Nachystán je i doprovodný program. „V Praze se diváci mohou těšit na program Queering the Industry. Bude tam například diskuse o tom, jak se natáčí sexuální scény tak, aby to bylo etické. V Brně pozvu třeba na Buchty live s trans aktivistkou Lenkou Královou,“ doplnil Pavel Bicek.