ŽIVĚ: Poslanci mají jednat o přeměně ŘSD či místních poplatcích

Opozici se nepodařilo prosadit ani debatu o dovozu obilí z Ukrajiny. Podle Margity Balaštíkové (ANO) by měl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v Evropské unii podporovat Polsko, Maďarsko a Slovensko, které dovoz obilí zakázaly. Karla Maříková (SPD) uvedla, že ukrajinské obilí „drtí“ unijní trh.

Hnutí ANO chtělo na plénu sněmovny jednat rovněž o státním rozpočtu na letošní rok, se zařazením nového bodu do programu však neuspělo. Předsedkyně klubu Alena Schillerová ještě před jednáním dolní komory uvedla, že se v rozpočtu manipuluje s částkou kolem 150 miliard korun. „Jde o rozpočtové harakiri,“ prohlásila poté ve sněmovně.

Zemědělský skladní list je podle tohoto zákona cenný papír, který představuje vlastnické a zástavní právo ke zboží uskladněnému ve veřejných skladech. List vystavoval provozovatel skladu proti přijetí příslušných plodin a držitelé mohli těmito listy ručit za bankovní úvěry. Mělo to zemědělcům pomoci snáze získávat úvěry.

Poslanci v úterý jednali o zákonu o zemědělských skladních listech, návrh na jeho zrušení propustili do třetího čtení. Kabinet uvádí, že zákon se ve větším rozměru uplatňoval pouze první tři roky své existence. Protože k předloze nikdo nevznesl žádný pozměňovací návrh, už se jí nebude zabývat garanční zemědělský výbor, který by případné pozměňovací návrhy posoudil.

Cílem přeměny ŘSD je pak účinnější prověrka finančních toků státem a také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby bylo možné zajistit co nejlepší odborníky.

V případě novely o místních poplatcích neuspěla skupina koaličních poslanců v rozpočtovém výboru s pozměňovacím návrhem na razantnější zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Úpravu by mohla znovu uplatnit ve druhém čtení, aby o ní později hlasovalo sněmovní plénum.

Ve stejné fázi projednávání je v dolní komoře také například zjednodušení úředních podmínek pro dovoz a vývoz výbušnin a uzákonění pravomoci pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva k hodnocení výbušných látek a předmětů na základě evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Poslanci by mohli posunout do závěrečného schvalování i novelu, podle níž by ministerstva a další úřady i vlastníci technické infrastruktury ze zákona spolupracovali na zpřístupňování prostorových dat třech desítek oblastí, která slouží také pro evropský geoportál.