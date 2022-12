Prezidentští kandidáti řekli, jak se staví k podpoře Ukrajiny i kam by měla hlava státu jezdit na zahraniční cesty

Zahraniční cesty

A kam by měl prezident dle jednotlivých kandidátů jezdit na zahraniční cesty? Například bývalý prezident Václav Havel ještě před rozdělením Československa vyrazil v roli prezidenta nejprve do Německa. Velmi známá je i jeho první návštěva Spojených států. Po rozdělení zemí tak jako první prezident samostatné České republiky vyrazil na Slovensko. Tuto tradici dodržovali i jeho následovníci. K východnímu sousedovi by vyrazili i někteří kandidáti.

„Je to země, která je nám nejblíž a je potřeba s ní budovat vztahy. Druhá, si myslím, velmi důležitá cesta, kterou by měl uskutečnit, by měla být do Německa,“ říká Nerudová.

„Na prvním místě jsou naši sousedé: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Nesmíme zapomínat na Francii, se kterou máme velmi zanedbané bilaterální vztahy. A na severu Evropy se rozhoduje o naší bezpečnosti,“ uvedl Fischer.

„(Prezident) musí jezdit do všech zemí, kde máme nějaký náš národní zájem – ať už ekonomický, bezpečnostní nebo politický. Myslím, že primárně by to měly být země našich sousedů. A potom země, se kterými máme nejčilejší obchodní vztahy,“ míní Pavel.

Zatímco Václav Havel během prvních dvou let ve funkci prezidenta samostatné České republiky mířil nejčastěji do Rakouska a Spojených států, jeho nástupci Václav Klaus a Miloš Zeman začali navštěvovat i země bývalého Sovětského svazu a Čínu. Cesty mimo EU zmiňují i kandidáti.

„Hlavně mimo Evropu, protože si myslím, že naše firmy vyvážejí 87 procent do EU, takže ten potenciál tam je. Já jsem to dělal – byl jsem v Indii, Singapuru, Thajsku, Turecku, Maroku,“ sdělil Babiš.

„Jsme země, kde více než sedmdesát procent HDP závisí na výsledcích českého exportu. Takže prezident by měl brát v úvahu především ekonomickou diplomacii,“ soudí Bašta.

„Tam, kde může pomoci Česku, nebo naopak, kde se může něco zajímavého dozvědět a pomoci třeba s implementací něčeho dobrého a užitečného u nás,“ sdělil Diviš.

Prezident má podle části kandidátů Českou republiku v zahraničí nejen reprezentovat, ale také prosazovat její zájmy – a to nejen na státních návštěvách jiných zemí.

„Jedna skupina jsou samozřejmě zasedání různých summitů, kde je Česká republika členem. To je zasedání OSN, platforma Evropské unie a NATO,“ poznamenal Zima.

„Prezident by měl jezdit také tam, kam ho vyšle vláda, protože je reprezentantem státu a měl by to koordinovat samozřejmě s vládou, protože vláda je tím, kdo tvoří zahraniční politiku,“ řekl Hilšer.

„Mělo by to být v souladu s vládou České republiky a v dohodě. A všude tam, kde se jednak děje něco důležitého a co souvisí se zájmy Česka, ale také by měl propagovat Českou republiku,“ domnívá se Středula.

Na které cesty hlava státu vyrazí sama, a kam vezme také takzvanou podnikatelskou misi, bude rozhodovat nový prezident, kterého voliči vyberou z devíti kandidátů.