Soud vrátil do prezidentské volby Diviše, vyřadil Rohanovou

Vyřazení Rohanové bylo správné, myslí si ústavní právník

Vyřazení Denisy Rohanové z volby ústavního právníka Ondřeje Preusse z Univerzity Karlovy nepřekvapilo. „Respektive ho kvituji. Argument, že volby začínají vyhlášením, tedy, že registrace může proběhnout až poté, co předseda Senátu volby vyhlásí, je základním argumentem,“ okomentoval. „Další argumenty už ani netřeba.“

Rozhodnutí vnitra Rohanovou zaregistrovat byl dle jeho slov „přepjatý formalismus“, který může být i nebezpečný. „Tentokrát sice ve prospěch kandidáta, ale přesto nebezpečný, protože by do jisté míry bortil vnitřní logické systémy celého procesu,“ soudí právník.

Nyní mají vyřazení kandidáti možnost podat ústavní stížnost, uvedl Preuss. „Takto postupoval před deseti lety Tomio Okamura. A Ústavní soud by samozřejmě mohl zrušit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,“ objasnil.

V případě Okamury rozhodl Ústavní soud poměrně rychle. „Myslím, že už během ledna toho následujícího roku. Ale je samozřejmě možné, že by to trvalo déle a celou věc to mohlo destabilizovat, kdyby soud shledal tak závažné pochybení, že by mohl například zrušit celé volby (…) a musely by se opakovat,“ upozornil právník.