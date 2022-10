Pokud města či nemocnice neuzavřou smlouvu na energie, má je čekat regulovaný režim dodavatele poslední instance

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu připustil, že státní obchodník s energiemi veřejným institucím pomáhat nebude. To v neděli potvrdily další koaliční špičky. Organizace si tak budou muset energie zajistit samy. A pokud to nestihnou, přijde na řadu dodavatel poslední instance.

DPI je podle vládních politiků lepší řešení

„Počítá se s takzvanou kontraktační povinností, což znamená, že pokud firma nebo obec nezíská dodavatele, tak se dostane do režimu DPI,“ prohlašuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN). Podle vicepremiéra Bartoše by ceny byly zastropované, podobně mluví i předseda poslaneckého klubu ODS Benda.

„Pokud to jde zvládnout kvůli tomu, že jsme zastropovali ceny energií přes dodavatele poslední instance, tak je to určitě efektivnější řešení,“ uvedl Benda. Pro Prisko by podle něj byl nákup pro veřejné instituce mimořádně administrativně náročný.

Dodavatelem poslední instance je u elektřiny na většině území ČEZ. „V hypotetickém případě, že by nějaké nemocnice nebo nějaká obec neměla kontrakt, tak by stejně spadla do režimu dodavatele poslední instance. Nikdo by jí 1. ledna neodpojil dodávky elektřiny. To, že by někdo byl bez elektřiny, to se prostě nestane,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.