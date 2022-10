ČEZ má kvůli omezení ruských dodávek škody až v miliardách, řešením je arbitráž, uvedl Beneš

Jedna megawatthodina v pátek stála přibližně 114 eur, což je třikrát méně než letos v srpnu, kdy ceny byly nejvyšší. Energie jsou ale stále zhruba třikrát dražší, než před rokem.

„Chování nakupujících a prodávajících na burze je velmi těžko předvídatelné,“ soudí Drábová. „Chování lidí je taženo emocemi – a pokud emoce vytváří tlak na straně poptávky, cena se neuklidní,“ okomentovala.

Evropa je na topnou sezonu je připravena, říká Sedlák

Situace na trzích se začíná uklidňovat, myslí si Sedlák. „Evropa má plné zásobníky, a to přispívá ke zklidnění. Evropa je na topnou sezonu připravena, podařilo se jí nakoupit dostatečné zásoby zemního plynu,“ tvrdí.

Pokud by ale letošní zima byla krutá, můžeme očekávat podle Sedláka reakci trhu a výkyvy cen. „Výsledky evropského summitu by ale mohly přispět k dalšímu zklidňování trhu,“ myslí si.

Podle Sedláka by stát měl kvůli pomoci lidem s vysokými cenami energií kombinovat cenové stropy s opatřeními zaměřenými na ohrožené rodiny. Paragrafy, které by měly zavést takzvaný statut zranitelného zákazníka, jsou podle něj nyní v meziresortních debatách. „Je to instrument, který dokáže vyhledávat zranitelné skupiny zákazníků a těm adresně pomoci,“ uvedl. Zmínil vdovy a vdovce či samoživitele.