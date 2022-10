Asi patnáct procent obcí nemá zajištěné dodavatele energií. Po ministerstvu chtějí instrukce

„Minimálně patnáct procent samospráv v Česku dodavatele zajištěného nemá,“ uvedl na tiskové konferenci Lukl. „Nabyl jsem dojmu, že jestliže tu bude státní obchodník, tak to zajistí. A když to tak není, je v tuto chvíli nutné, a takto to doporučujeme všem samosprávám, aby soutěžily a pokusily se takového dodavatele mít, a potom tedy spadnout pod zastropované ceny,“ dodal.

Dodal, že zvýšení zákonných limitů pro zakázky by umožnilo více obcím zajistit dodávky rychleji. Samosprávy by podle něj v každém případě měly samy shánět dodavatele a nespoléhat se na stát.

„Limity našich veřejných zakázek jsou velmi hluboko pod limity, které jsou upraveny na evropské úrovni,“ dodala výkonná ředitelka SMO Radka Vladyková s tím, že navýšení by bylo namístě i s ohledem na růst cen. Obce podle ní navíc hospodaří zodpovědně, takže není důvod pro ně pravidla nerozvolnit.