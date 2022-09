Vládní opatření mohou mít dopad na životní prostředí, podle opozice kabinet s řešením zaspal

V domě, kde bydlí, předsedá i sdružení vlastníků. Zatím avizované zdražení o 17 a půl procenta bude pro celý dům znamenat navýšení faktur o 70 tisíc ročně. „Čtyřiadvacet bytových jednotek, necelé tři tisíce na jednotku, to vychází do měsíčních záloh nějakých 250 korun,“ konstatuje Mareček.

Elektrárna Opatovice topí uhlím a příští rok zvýší cenu obyvatelům a firmám na Hradecku o inflaci. Teplem zásobuje 63 tisíc odběratelů, mezi nimi je i Jan Mareček. „Za sebe nemám strach, samozřejmě, že na někoho to dopadne hůř nebo někdo je už v takové situaci, že to nebude peříčko,“ uvádí.

„Daleko dramatičtější dopad bude to, co se bude dít v rodinných domcích, v domácnostech, kde si myslím, že lidé začnou topit lecčím, a to bude mít na ovzduší velmi negativní dopad, ale ty teplárny v tom budou hrát zcela marginální roli, ony už ji ostatně hrají dneska,“ dodal Hájek.

„Posunutí toho termínu nás samozřejmě z hlediska kvality ovzduší netěší, bylo těžké to vybalancovat, ale máme to i v souladu se stanoviskem Evropské komise,“ prohlašuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Například v Kraslicích topí tři kotelny napojené na plyn. Nakoupený ho mají ještě i na příští rok a přestavba by byla složitá, šlo by o investici v řádu několika milionů. Využití náhradních paliv ušetří podle odhadu ministerstva životního prostředí asi 200 milionů kubíků plynu – dvě procenta české roční spotřeby. Mohl by tak zbýt třeba na domácnosti. Zmírnění norem bude platit dvě topné sezony.

Stát zavádí v souvislosti s energiemi krizová opatření. Elektrárny a teplárny si můžou pomoct uhlím, biomasou nebo topnými oleji. Ne všude ale mají potřebnou technologii . „Bezprostřední efekt je, že to pomůže přibližně deseti teplárnám, které měly přecházet z uhlí na plyn, tak nebudou muset přecházet. Druhá věc je potom přejít z plynu na jiné palivo, to je podstatně složitější,“ sdělil ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek ve Studiu 6 .

Blíží se státní obchodník?

Jinde může být zdražení výraznější. I proto chce vláda zřídit státního obchodníka nebo agenturu, která by energie pro veřejný sektor za předem stanovené ceny zajistila. „Poté, co se ukázalo, že nemocnice, že školy nejsou schopny si nakoupit energie samy, půjdeme tou nejrychlejší cestou, protože tím prvním úkolem tohoto obchodníka je na tento rok zajistit dostatek energie pro veřejný sektor,“ sděluje Síkela.

„V podstatě jde jen o to, že to musí někdo zadotovat, protože i ta agentura i obchodníci musí vstoupit na trh, tam to koupit za tržní cenu a následně o nějakou hodnotu by tato tržní cena byla snížena,“ sdělil analytik XTB Jiří Tyleček ve Studiu ČT24.

Vláda chce, aby státní obchodník zajistil energie už od nového roku. Podle opozice kabinet s řešením zaspal. „Hlavně už aby něco představil pan ministr, protože my pořád jenom slyšíme, že něco chystá, že něco připravuje. Asociace krajů jasně řekla, že mají problém a že to už není ani otázka peněz, ale je to otázka toho, že ty energie prostě nejsou,“ prohlašuje předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

„Nepochybně se to stihne a je to součást těch národních opatření, na kterých intenzivně pracujeme, nebude to jenom státní obchodník s energiemi, bude to víc věcí, které povedou k tomu, že energie jak pro občany, tak pro firmy bude za přijatelné ceny,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). O konkrétní podobě návrhu jednají v pondělí večer ministři průmyslu a financí. Vláda by ho měla řešit na středeční schůzi.