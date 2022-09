Domluvit se s Ruskem na dodávkách plynu? Nepřipadá v úvahu, říká Jurečka

Podle Juchelky je potřeba, aby problémy s dodávkami ruského plynu řešila Evropská unie jako celek. Zdůraznil, že plynovod Nord Stream 1 (u něhož byla ruskou stranou na neurčito prodloužena odstávka dodávek původně plánovaná do soboty), končí v Německu a Česko je tak závislé na tom, jak se němečtí distributoři domluví s ruským Gazpromem. I on vidí obavy Čechů z toho, co se bude dít na podzim a v zimě.

Vysoká účast na sobotní protivládní demonstraci Jurečku nijak zvlášť nepřekvapila, jedním dechem ale dodal, že vláda je pod trvalým tlakem už od svého nástupu. Konkrétně zmínil covidovou pandemii, uprchlickou krizi a nyní krizi energetickou. Ministr ale řekl, že osobně zná řadu lidí, kteří se protestu zúčastnili proto, že mají velký strach a obavy. „A my jako vláda na to musíme dát odpověď v řádu dnů či jednotek týdnů,“ připustil vicepremiér.

„Vidíme, že závislost (na ruském plynu), která se ještě zvýšila po roce 2017, nás dovedla do situace, kdy jsme velmi snadno vydíratelní. V současnosti na nás Putinův postup dopadá opravdu drsným způsobem – jak na Česko, tak Evropskou unii. A s někým, kdo se takto chová, nemá rozvíjet žádný další byznys,“ odmítl v diskusi Jurečka možnost, že by Česko postupovalo stejně jako vláda Viktora Orbána, která je Kremlu dlouhodobě nakloněná.

Bývalý ministr financí Ivan Pilný řekl, že je „prostě špatně“, že je Česko závislé na jednom dodavateli plynu – Vladimiru Putinovi. „To se mělo řešit už dávno, měla se udělat diverzifikace. Tento dluh vznikl například tím, že se o osm let zpozdila výstavba dalšího jaderného bloku,“ má jasno Pilný, podle nějž se na tomto zpoždění podepsala i Evropská unie.

Základním problémem Česka je podle exministra financí ze Sobotkovy vlády zkrátka to, že nemáme plynu dostatek, o cenu tolik nejde. „Je to otázka toho, jestli plyn vůbec bude,“ zmínil Pilný. Ani on nepovažuje přímou dohodu s Moskvou na dodávkách plynu za přijatelnou. Uznává, že by šlo o krátkodobé řešení, které by ovšem dále podporovalo závislost Česka na dodávkách této suroviny z Ruska.

„Pak si s námi Putin nebo Gazprom mohou pohrávat, jak chtějí,“ upozornil Pilný. I proto taková cesta dle něj nemá smysl ani ekonomicky, ani morálně.

„Šílenství na trzích“

Jurečka doufá v celoevropskou shodu a řešení problému, kroky na národní úrovni totiž podle něj řeší pouze důsledky a mají omezené mantinely. „A to především finanční, jednou to budeme muset všichni zaplatit a bude nás to extrémně bolet,“ předpovídá Jurečka. Každopádně je podle něj potřeba zastavit „šílenství na trzích“ (s energiemi). Věří, že státy EU k dohodě dospějí.

Juchelka ovšem upozornil, že Česko postupuje opačně než jiné evropské země. Ty podle něj nejprve zajišťují své občany a průmysl a až poté vyhlížejí celoevropské řešení. Česká vláda podle politika ANO dělá opak. „Čekáme na něco, o čem nevíme, jak dopadne,“ vytýká kabinetu Juchelka. Skutečná pomoc podle jeho názoru zkrátka nepřichází.

„Když plyn nebude, musí nastoupit přerozdělovací mechanismy a dohodnout se na nich bude velmi obtížné, protože některé státy jsou na plynu závislé méně, jiné více,“ vykreslil potenciální černý scénář Pilný.