Drahé energie mají fatální dopad na firmy, nelze vyloučit sociální nepokoje, říká Dlouhý

Do konce roku bude hlavně kvůli vysokým cenám energií propouštět podle aktuálního průzkumu Hospodářské komory 18 procent firem. V případě velkých podniků nad 500 zaměstnanců k propouštění přistoupí až 27 procent společností. Týkat se to bude hlavně firem ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Největší dopad má drahá elektřina a plyn podle Hospodářské komory na energeticky náročné obory jako pekárny, sklárny nebo hutě.

Kdy přijde zastropování cen?

Vláda, opozice i odbory by se nyní měly spojit a zajistit účinné řešení krize, řekl dále Dlouhý. Pokud se u zastropování cen nepodaří 9. září Radě EU pro energetiku najít shodu, Česká republika by podle Dlouhého měla připravit národní opatření.

Evropská komise v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem představila už na konci března dočasný krizový rámec, který členským státům umožňuje okamžitou podporu firem v důsledku drahých energií a protiruských sankcí. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu řekl, že na pomoc nastal pravý čas a na základě tohoto opatření plánuje pomoci průmyslu.

Dlouhý ocenil, že ministr chce po dlouhodobých výzvách profesních svazů dočasný krizový rámec využít. „Podnikatelé by se na mě velmi zlobili, kdybych řekl, že nechci kompenzace, kdyby je vláda dávala. Samozřejmě je uvítám. Krize je ale už tak hluboká, že, myslím si, žádné peníze nejsou dostatečné, aby mohly kompenzovat plně. To opravdu na ekonomiku může mít tvrdý dopad a v důsledku i na to velké nebezpečí inflace,“ řekl. Navíc náhrady bude potřebovat více firem než z důvodu dopadů pandemie koronaviru. Nutné je tak využít i další nástroje, právě jako zastropování cen, doplnil.