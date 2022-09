Ministerstvo průmyslu povolí teplárnám topit i jinak než plynem. Teplota zůstává neměnná, ujistil Síkela

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) neznamená předcházení stavu nouze v teplárenství, že by se již snížila teplota, na kterou se budovy vytápějí. S tím počítal původní návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, zřejmě ale v meziresortním řízení vypadl předpoklad, že by se teplota omezila již při vyhlášení předcházení stavu nouze.

Podle premiéra Fialy jde zatím jen o to, že teplárny budou moci spalovat jiné palivo než zemní plyn, zač by jim jinak hrozily sankce, případně by byl předem nutný zdlouhavý povolovací proces. „Teplárny se mohou už nyní začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem a budou mít jistotu, že ho v zimě využijí,“ řekl Fiala. Síkela označil předcházení stavu nouze za „další krok, který nám umožní snížit spotřebu plynu během nadcházející topné sezony“.