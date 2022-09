Síkela pro OVM: Příští týden projednám s vládou zajištění energie pro nemocnice či školy

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu informuje vládu o možnostech, jak by stát mohl zajistit energie pro nemocnice nebo školy. Řekl to v Otázkách Václava Moravce (OVM) s tím, že by mělo jít o avizovaný koncept státního obchodníka s energiemi. Síkela preferuje státní agenturu, která může pověřit zkušené obchodníky, o finální variantě ale rozhodne kabinet. Hejtman Pardubického kraje a místopředseda ČSSD Martin Netolický krok vítá. Upozornil ale, že musí vláda přijít ještě s dalšími opatřeními.