Vláda schválila pokračování milostivého léta. Dlužníci se budou moci zbavit exekucí nejspíš od září

Ministerstvo spravedlnosti chce, aby poslanci návrh odsouhlasili už v prvním čtení. Podle dřívějšího vyjádření předsedy lidoveckého klubu dolní komory Marka Výborného by se měli návrhem zabývat na schůzi začínající 30. května.

#info ze @strakovka : Vláda rozhodla o pokračování „Milostivého léta“. Tři měsíce, a to od 1. září 2022, budou moci dlužníci splatit exekuce bez úroků. Díky @MarekVyborny @PatrikNacher @DanielHule @CLOVEKVTISNI https://t.co/zmYFBtN1XY pic.twitter.com/AI1l4iSOLJ

Služební zákon i sankce

V novele služebního zákona chce koalice zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově by byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Další změny ve státní službě by se měly týkat například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Vláda se vrátí i k dalším odloženým bodům, například novele zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) o půl miliardy korun na potraviny, které má dostat na nákupy Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Ministři projednají i nařízení, která kvůli inflaci navyšují náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání.

Na programu je i rozbor právních možností konfiskace majetku zmrazeného na základě mezinárodních nebo vnitrostátních sankcí či zpráva o stavu opatření ke snížení povodňových rizik na horním toku řeky Opavy. Kabinet by se měl zabývat i obnovením činnosti Národní ekonomické rady vlády.