Jurečka se spletl, příspěvek na dítě pět tisíc korun se bude týkat rodin s příjmem do milionu korun hrubého, ne čistého

„Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu Kč HRUBÉHO. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu, a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení,“ napsal Jurečka.

Podpora by se měla týkat domácností, které mají měsíční příjem v průměru 83 333 korun hrubého. V čistém po dani a odvodech je částka nižší. Průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu loni za celý rok činila 37 839 korun, v posledním loňském čtvrtletí se dostala na 40 135 korun. Příjem domácností s nárokem na plánovanou pětitisícovou podporu na dítě je tak vyšší než dva průměrné výdělky.

Příspěvek na dítě by mohla podle nynějších informací získat například rodina, kde jeden z rodičů je na rodičovské s částkou 12 tisíc korun měsíčně a druhý vydělává 71 tisíc hrubého. Jak by mohla dávka přesně vypadat, kdo by ji vyplácel, zda a jak by se o ni žádalo a co by se dokládalo, není zatím jasné.

Jurečka: Připravíme speciální zákon

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu řekl, že vláda chce příspěvkem zmírnit dopady růstu cen. Jurečka dodal, že se příspěvky týkají 2,1 milionu dětí v republice. Příspěvek by měl upravit zákon, který vláda připraví a předloží Poslanecké sněmovně.

„Parametricky jsme hledali správné zacílení. Připravíme jednoduchý speciální zákon. Výplata bude nejpozději do konce srpna, aby výdaje s nástupem do školy bylo možné pokrýt z těchto finančních zdrojů,“ řekl v půlce týdne Jurečka.