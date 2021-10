Volební lídři v Praze se přeli o to, co Česku přináší členství v Evropské unii

Lídryně KSČM Marta Semelová uvedla, že její strana nepodpořila vstup do Evropské unie, byla by pro referendum o setrvání či vystoupení z EU. „Myslíme si, že je tady řada občanů, kteří nejsou spokojeni, a že mají právo se vyjádřit,“ sdělila politička s tím, že v tuto chvíli jsme spíše podřadnou zemí, která ztrácí suverenitu. Podle Semelové je ale zároveň jasné, že je to problematické v době, kdy je podle ní řada důležitých podniků v zahraničních rukou, což by mohlo vést k velkým problémům. „Nicméně můj osobní názor by byl, abychom byli pro vystoupení z Evropské unie,“ sdělila. Dodala, že by to muselo být připraveno, aby nedošlo k problémům jako po brexitu.

Podle lídryně koalice PirátiSTAN Olgy Richterové jsme nejenom součástí Evropské unie, ale je to základ naší evropské prosperity. EU je podle ní nejlepší ekonomický blok světa. Po vystoupení bychom podle ní hospodářsky zkrachovali, alternativu nemáme. „To, co říkají jiné strany, co se týče vystoupení z EU, tak je naprosto nerealistické,“ sdělila. Připomněla, že díky společnému evropskému postupu jsme podle ní měli výhodnou pozici při vyjednávání vakcín, které se začaly i rychleji vyvíjet. „Musíme si uvědomit, kde bychom byli bez EU. Německo by nás přeplatilo v nabídce, kdyby samo vyjednávalo s farmaceutickými firmami,“ dodala. V EU bychom podle ní měli být aktivnější a být tam slyšet, současní ministři tam podle ní vyjednávat nejezdili.

Ani podle lídryně koalice SPOLU Markéty Pekarové Adamové členství v EU nemá pro Česko alternativu. „Všichni ti, kteří říkají, že by nás chtěli vyvést z EU, tak by měli poctivě říct, jaké důsledky by to na každého jednotlivého občana mělo,“ řekla s tím, že důsledky by byly neblahé a všechno, co Unie přináší, by okamžitě skončilo. Je podle ní třeba být aktivními členy. „My chceme, aby i nadále netrpěly některé země deficitem demokracie,“ prohlásila politička s odkazem na aktuální návštěvu maďarského premiéra Viktora Orbána, jenž je podle ní „pátou kolonou Putinova Ruska v EU“. To podle ní není český vzor, měly by se rozvíjet záruky bezpečí, prosperity i hodnotové ukotvení. Příležitostí je podle ní blížící se české předsednictví EU.