Summit NATO řešil i ekonomické závazky členských zemí. Splnění je pro Česko nutnost, zní z opozice

Poslanec Žáček si všímá jiného přístupu EU. Podle něj by stejná podpora, jako byla v této souvislosti ze strany Severoatlantické aliance, měla být od členských států Evropské unie.

Výdaje České republiky na obranu

Návrh ministerstva financí počítá s tím, že Česko dá v roce 2024 na obranu necelé jedno a půl procenta svého HDP. Stejně jako další členové NATO se ale zavázalo vynakládat procenta dvě. Resort nesplnění slibů zdůvodňuje mimo jiné výdaji na boj s epidemií.

„Den zúčtování přichází v roce 2024. V současné době již deset spojenců plní dvouprocentní závazek. Tlak na spojence spíše poroste,“ myslí si velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský (ČSSD).

Podle poslance vládního hnutí ANO Růžičky je to ale v době, kdy si Česko prošlo koronavirovou krizí, obtížné. Musely by se vzít peníze jinde, například učitelům, tvrdí. „Musíme vybalancovat,co je únosné a co není únosné,“ nastínil.

Žáček, který je stejně jako Růžička člen sněmovního výboru pro obranu, vidí požadovaná dvě procenta jako hlavní cíl a nutnost. „Musíme reagovat na agresi Ruské federace a další možné hrozby,“ řekl poslanec ODS.