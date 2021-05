Před deseti lety byl dopaden a zabit bin Ládin. Islamistický terorismus ale z mapy světa nezmizel

Bin Ládina pomohl dopadnout pákistánský lékař Svou roli při odhalení útočiště bin Ládina sehrál i pákistánský lékař Šakíl Afridi. V Pákistánu ho mají za zrádce, ve Spojených státech je hrdinou. Za pomoc americkým tajným službám ale zaplatil vysokou daň. Prakticky celých deset let po zabití vůdce al-Káidy tráví v pákistánském vězení. Podle rozsudku má ještě víc než dvakrát tak dlouhou dobu trestu stále před sebou.

V roce 2011 byl vrchním lékařem na Chajbarském kmenovém území. Spadal pod něj právě i Abbottábád, kde se bin Ládin skrýval. Doktor Afridi pro region vyhlásil očkovací program proti hepatitidě B. Falešný, dohodnutý se CIA, aby získal přístup do bin Ládinova domu a vzorky DNA jeho dětí. Pákistánské bezpečnostní složky odhalili Afridiho lest až po operaci amerického komanda. Proces, který ho poslal do vězení na 33 let, se odehrál za zavřenými dveřmi. Nakonec nebyl odsouzen za velezradu, ale za vazby na extremistické skupiny. Podle obhájce Kamara Nadíma je lékař se svým osudem smířen. Když ale nepomohla odvolání, měly by prý zakročit Spojené státy. „Z morálního hlediska, když Američané říkají, že pro ně pracoval, tak by pro něj měli něco udělat,“ říká právník.

Nástupci al-Káidy „Bin Ládin je mrtev, al-Káida nikoli,“ komentoval smrt teroristy číslo jedna šéf americké CIA Leon Panneta. Na jeho slova došlo. Teroristická organizace potvrdila smrt bin Ládina o tři dny později – první prohlášení odhalilo americké centrum SITEm sledující servery islamistů. Al-Káida měla významné konkurenty už předtím. Prostředí pro vzestup radikálů se vytvořilo v destabilizovaném Iráku. V roce 2009 začalo postupné stahování amerických vojsk ze země, což znamenalo ochabnutí boje proti místním extremistům. V době, kdy se bin Ládin ukrýval někde v pákistánských horách či vesnicích, se tisíce kilometrů odtud ustavil samozvaný Islámský stát Iráku (ISI). Vedl jej terorista Az Zarkáwí, a to v době, kdy už svět šokovala první nahrávka stínání hlavy zajatce teroristů – Američana Nicholase Berga (k tomu došlo už v roce 2004). Po expanzi do Sýrie se z organizace vytvořil samozvaný Islámský stát (IS) – ten měl ambici vytvořit nový chalífát na rozsáhlém území Blízkého východu. Největšího rozpuku dosáhl po roce 2014 po dobytí iráckého Mosulu. Právě tam načal Abú Bakr al-Baghdádí, vedoucí představitel IS, novou kapitolu terorismu. Z kazatelny Velké mešity an-Núrí vyhlásil chalífát.

Fakta Islamistický terorismus a přístup médií Vzestup zejména samozvaného Islámského státu s sebou nesl také etická úskalí v mediálním prostoru západního světa. Potíž je totiž rovnou v definici a účelu terorismu jako takového a to je šíření strachu. Referování o jeho aktivitách a teroristických činech vyvolalo otázky, zda se pak západní média nestávají jakousi prodlouženou rukou propagandistických snah teroristů. Na jedné straně tu stojí povinnost informovat veřejnost, na straně druhé ale zároveň přílišnou medializací nepomáhat vytvářet obraz děsu a strachu, který se islamisté snaží vytvořit.

V etickém kodexu britská BBC uvádí, že při zpravodajském pokrytí války a teroru je nutné brát ohled na lidskou důstojnost a pečlivě musí být zváženo, ba dokonce redakčně odůvodněno, jaký obrazový materiál bude použit při zobrazování aktů terorismu.

Denis McQuail, vědec zabývající se komunikačními studii, artikuloval morální odpovědnost, která „nastává ve chvíli, kdy ve skutečnosti nutně nenacházíme příčinný vztah mezi nějakými jevy, ale dá se předvídat, že vznikne určitá spojitost mezi publikováním zprávy (nebo naopak jejím nepublikováním) a škodlivými dopady, jako je například sebevražda, zdravotní problémy nebo poškození pověsti“.

Na úskalí přístupu k sebevraždě, jak píše McQuail navázal pro ČT Jakub Macek z fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě takto: „Tak jako není dobré volat po cenzuře, tak asi dává smysl očekávat od médií (…) aby postupovala reflexivněji, aby se k terorismu chovala tak senzitivně, jako se chováme k případům sebevraždy, o nichž informujeme s ohledem na to, aby se nestávaly inspirací.“

Vzestup a zánik samozvaného Islámského státu Teroristická organizace Islámský stát bohužel v mnohém al-Káidu předčila. Dokázala bezprecedentně zaujmout na Západě a verbovala z evropských zemí nové stoupence. V prosinci roku 2013 spočítalo Mezinárodní centrum pro studium radikalizace a politické násilí, že počet zahraničních bojovníků v řadách IS operujícího na území Sýrie dosáhl až na 11 tisíc ze 74 národů. Samozvaný chalífát stavěl na propracované vnitřní správě. K lednu 2015 islamističtí extremisté podle studií rotterdamského IHS kontrolovali 90 tisíc čtverečních kilometrů území, což je zhruba rozloha Maďarska. Velkou část příjmů čerpali z prodeje ropy na černém trhu. Mezi roky 2014 a 2015 činily příjmy IS přes dvě miliardy dolarů, informuje Centrum pro analýzu terorismu (Center for the Analysis of Terrorism).

Fakta Samozvaný Islámský stát Samozvaný Islámský stát (IS) se označením vyvíjel podle své expanze. Islámský stát Iráku a Levanty je spojený se zkratkou ISIL, po získání území v Sýrii byl označován jako samozvaný Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS). Organizace měla také arabský akronym Daeš.