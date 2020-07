Internet je inkubátorem radikalizace, říká protiteroristický koordinátor EU

Nelze sledovat každého

Lidi, kteří se vrátí do Evropy po kontaktu s extremisty, je třeba pečlivě hlídat, z finančních i personálních důvodů ale není možné sledovat každého z nich nepřetržitě. „Musíme každého jednotlivce zhodnotit. Rádi bychom je monitorovali 24 hodin denně, ale to je velmi náročné. Kontrolovat někoho nonstop – na to potřebujete alespoň 20 lidí z tajné služby," konstatuje. Jen z Belgie odešlo do Sýrie a Iráku 400 lidí, pro jejich nepřetržité sledování by tedy bylo zapotřebí asi 8 tisíc odborníků.

Spíše než monitoring a represe je podle Gilla de Kerchova účinnější pokoušet se zapojit zradikalizované navrátilce do rehabilitačních programů. „Odradikalizování" a návrat do společnosti je dlouhodobý a namáhavý proces, údajně však má výsledky. „Máme už velmi zajímavé zkušenosti například v Dánsku. Mají vysokou úspěšnost, dokáží radikální lidi vrátit zpět do mainstreamové společnosti," tvrdí de Kerchove. Úspěchy slaví i obdobné programy v Británii.