Evropa jednáním jen přihlíží, míní Bartošek. Není velmoc, říká David


před 2 hhodinami
39 minut
Události, komentáře: Přípravy na jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem
Americký prezident Donald Trump se má v pátek sejít s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Debaty, která se bude týkat možných mírových rozhovorů na Ukrajině, se však nebudou účastnit zástupci ukrajinské diplomacie ani té unijní. Místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) vnímá jako největší chybu evropských států to, že se „nechaly natlačit do pozice těch, kdo přihlíží, nebo jen částečně komentují“. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) nepatří ani jedna ze zemí Evropské unie v současnosti mezi velmoci, ani Unie jako celek. Armádní generál ve výslužbě Jiří Šedivý podotknul, že Trump je nevyzpytatelný, náměstek ministryně obrany František Šulc hodnotí jeho nečitelnost jako „poměrně vysokou“. Problematice další pomoci Ukrajině i nákupům pro českou armádu se věnovaly Události, komentáře moderované Terezou Řezníčkovou.

O tématu obrany, schůzce Trumpa s Putinem nebo situaci v Pásmu Gazy hovořil také senátor Pavel Fischer v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.

27 minut
Interview ČT24: Senátor Pavel Fischer (nestr.)
