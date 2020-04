Ven po deseti, vycestování bez omezení. Volnější pravidla již platí, počet nově nakažených dále klesá

Ve čtvrtek se počet lidí s novým pozitivním testem na koronavirus snížil na 55 ze středečních 99. Do půlnoci bylo celkem pozitivně testováno 7187 lidí . Stále nemocných bylo 4825 z nich.

Vláda ve čtvrtek utrpěla dílčí porážku u soudu, který jí nařídil, aby do konce týdne pozměnila formální podobu některých opatření, která v té době nařizovalo ministerstvo zdravotnictví. To se stalo, kabinet ale zároveň některá opatření významně uvolnil. První mírné uvolnění přišlo jen krátce poté, co je vláda oznámila. Od půlnoci již neplatí omezení volného pohybu osob, lidé se ovšem stále nesmějí scházet ve větších skupinách. Venku jich ale může být až deset.

Je také možné opustit republiku, a to i na dovolenou. „Ale pokud se člověk vrací, tak buď musí být COVID negativní prokázaný testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu,“ ozřejmil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přes hranice mohou volněji než dosud jezdit také takzvaní pendleři, povinný pro ně bude pouze test na koronavirus každých čtrnáct dní.