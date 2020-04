Brzy na Slovensko, v létě do Chorvatska, věří Petříček. Vláda se zamilovala do zákazů, varuje Prouza

Není pochyb o tom, že pandemie zasáhla celý svět a přinesla s sebou omezení, ať už jde o svobodu cestování nebo mezinárodní obchod, připouští Tomáš Petříček. Zdůrazňuje, že Česko není jediná země, která uzavřela hranice. „Velmi přísná či skoro nemožná opatření pro cestování do zahraničí mají některé státy Evropské unie – Lucembursko, Itálie, Španělsko, Polsko,“ jmenuje šéf diplomacie a dodává, že například ve Francii platí přísná pravidla i pro cestování v rámci země.

Petříček je ale optimistický, čísla podle něj ukazují, že to nejhorší už je možná pryč a brzy by se mohla vláda bavit o postupném uvolňování stávajícího režimu. „Slovensko by mohlo být jednou z prvních zemí, kam bychom mohli otevírat,“ avizuje ministr.

Prouza: Chybí veřejná kontrola vlády

Tomáš Prouza je skeptičtější, vláda se podle něj zamilovala do zákazů a omezování lidí. „Omezení jsou nutná ve chvíli, kdy to potvrzuje nějaký model. Ale my jsme dodnes neslyšeli, na základě jakého modelu se vláda rozhoduje. Chybí tu veřejná kontrola,“ kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Prouza volá po tom, aby opatření pro zákaz vycestování byla co nejpřesněji zamířená – například pouze na konkrétní regiony –, místo plošných restrikcí, které již v tuto chvíli nedávají smysl, tvrdí.

Změnami režimu na hraničních přechodech se kabinet bude opět zabývat příští týden, ujišťuje ministr zahraničí. „Kopírujeme doporučení, které minulý týden přijala Evropská unie, aby se i při uvolňování omezení cestování postupovalo fázovaně,“ podotýká Petříček. Je přesvědčen o tom, že Češi by se v létě mohli podívat do Chorvatska, o takové variantě už se prý neformálně diskutuje.