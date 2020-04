Cestovní kanceláře plánují, jak zachránit letní dovolené. Například v Chorvatsku nebo na Slovensku

Jen loni do Chorvatska zamířilo asi 800 tisíc Čechů. V zemi je teď oproti situaci u nás asi čtyřikrát méně nakažených, počet úmrtí je oproti Česku na pětině. Hranice i pláže jsou však z obav před šířením koronaviru zavřené.

„Storen jsou desítky procent, asi tři tisíce zájezdů v hodnotě okolo 40 milionů korun,“ říká mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková k aktuální situaci. Cestovní kanceláře proto hledají způsob, jak propad zmírnit. Chtějí po vládě, aby se Záhřebem uzavřela smlouvu, která lidem po splnění podmínek umožní k Jadranu vycestovat.

„Pro nás je důležité, aby stát –⁠ nebo oba státy –⁠ určily co nejnižší kritéria, která budou znamenat, že klient může docestovat do té země a vrátit se bez karantény,“ vysvětluje mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Ve hře je třeba zřízení leteckého mostu do Splitu nebo Dubrovníku, nebo speciální silniční koridor na hlavních tazích. Každý by pak před cestou musel podstoupit zdravotní testy. „Tady to není jen o tom, co si s okolními zeměmi řekneme my –⁠ a my to budeme postupně vracet do normálu –⁠ druhá věc je ta, aby na to slyšely okolní země,“ uvedl vicepremiér, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO).

Také ministerstvo zdravotnictví České televizi potvrdilo, že je na debatu připravené. „Chápeme, že lidé potřebují slyšet dobré zprávy, ale zdraví musí být na prvním místě,“ uvedlo.