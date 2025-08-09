Příjmy z prodeje velkých firem se zřejmě nakonec danit nebudou

Lidé, kteří vydělají na prodeji firmy nebo její části více než čtyřicet milionů korun ročně, nakonec asi nebudou muset z tohoto prodeje platit daň z příjmu. A to přesto, že vládní koalice od letošního ledna právě toto zdanění v konsolidačním balíčku zavedla. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) totiž ve sněmovně prakticky jistě prosadí svůj návrh, aby stát taxu zrušil. Plán podporuje i opoziční hnutí ANO.
„Aby ti, kteří roky, desítky let budovaly firmy a například je nepředali v rámci rodiny a budou je prodávat, aby ty peníze byly jejich příjmem bez toho, že by platili daň z příjmu,“ vysvětlil změnu Stanjura.
„Ti lidé tu firmu budovali třeba roky, vybudovali nějaký majetek. Proč by teď ještě měli, dejme tomu z převodu, platit další daně? Takže myslím, že ty argumenty jsou tam silné,“ souhlasí místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.
Návrh je součástí doprovodných zákonů k jednotnému měsíční hlášení pro zaměstnavatele. Díky němu koalice plánuje od příštího roku nahradit až pětadvacet firemních formulářů. Předlohu poslancům vrátil Senát, právě kvůli Stanjurově snaze osvobodit od daně lidi, kteří na prodeji firmy či její části vydělají víc než čtyřicet milionů ročně.
„Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna schválí ten návrh zákona v senátní verzi. To by byla výborná zpráva pro naše podnikatele, zejména malé a střední,“ míní ministr financí.
V původním návrhu vadily některým stranám kryptoměny
Stanjura už jednou podobný návrh v Poslanecké sněmovně neprosadil. Důvodem, proč ho poslanci na konci června odmítli, byl fakt, že obsahoval podobné daňové zvýhodnění i pro bitcoiny a další kryptoměny.
Senát ale v červenci podpořil pozměňovací návrh, který daňovou úlevu pro kryptoměny neobsahoval. Hlavně kvůli tomu tentokrát většina poslanců daňovou výjimku pro majitele firem podpoří.
„Nám vadily kryptoměny, po bitcoinové kauze ani není divu, ale myslím si, že spíše, jak znám náladu v našem klubu, tak ta nálada vůči tomu bude spíš pozitivní,“ komentuje změnu Schillerová.
„Toto zproštění od daní, ten limit čtyřicet milionů, by měl z toho zákona zmizet, takže si myslím, že s tím STAN mít problém nebude,“ uvedl člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Kuchař (STAN).
Část opozice míní, že změna pomůže jen bohatým a připraví rozpočet o miliardy
Jiný názor ale mají opoziční SPD a Piráti. Argumentují, že prosazení návrhu pomůže jen velmi bohatým lidem. Podle Pirátů navíc přijde rozpočet o miliardy ročně.
„Kvůli zájmům několika málo majitelů firem, kteří nechtějí platit daně, hazardují s celým měsíčním hlášením zaměstnavatelů,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.
Ministr financí rozpočtové dopady do svého návrhu nenapsal. Jeho úřad České televizi sdělil, že teď výpadek příjmů odhadnout neumí.
„Malé rodinné firmy to nepostihne, ta hranice čtyřicet milionů je zpravidla dostatečná. U velkých převodů, si myslím, že ta daň je na místě,“ dodal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).
Poslanci se v hlavním sále sněmovny znovu sejdou v úterý 9. září. Na programu zatím mají jen zákony, které jim vrátil Senát.