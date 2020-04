Vláda urychlila rozvolňování, velké obchody, posilovny či autoškoly se otevřou už v pondělí

Vláda na základě epidemiologického vývoje nemoci COVID-19 rozhodla uspíšit harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Ten by místo 8. června by nově měl skončit 25. května.

Už od pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června.