Kde to začalo, tam to také skončilo. Němci svedli svůj poslední boj v Čechách

Tečka za válkou na Příbramsku

Je to možná historický paradox, možná historická spravedlnost. To, co se dělo v září 1938 před Mnichovem v Čechách, lze jistě nazvat prologem druhé světové války. V příhraničí vypuklo sudetské povstání, které přerostlo v to, co bychom dnes nazvali hybridní válkou.

Proti československé ozbrojené moci začaly tehdy vystupovat paramilitární jednotky Freikorps, v jejichž strukturách působili důstojníci německé armády, příslušníci SA a v závěrečné fázi se do bojů na Chebsku zapojily i jednotky SS.