Hlavní muž Pražského povstání - za pomoc Praze byl „po zásluze“ potrestán

A proč byl vlastně nepřítelem Sovětského svazu? Fakt, že v době těžkého leteckého a dělostřeleckého bombardování Prahy (7. a 8. května 1945) přiměl Toussainta ke kapitulaci, prý znamenal, že půl milionu německých vojáků mohlo přejít k Američanům. To se ale nelíbilo SSSR, z jejich pohledu prý napomohl k posílení vojenského potenciálu nepřítele. Proto byl s dalšími kolegy a představiteli České národní rady prohlášen za nepřítele SSSR.

Historik Zdeněk Vališ k tomu ale řekl, že nebýt Kutlvašra, zažila by Praha masakr: „Povstalci vytáhli proti elitním jednotkám wehrmachtu a SS, vyzbrojeným letectvem, dělostřelectvem či tanky jen s puškami, pistolemi a kulomety. … Pokud by Kutlvašr dohodu o kapitulaci wehrmachtu a jeho průchodu metropolí s Toussaintem 8. května nepodepsal, Němci by se probili… a jen by po nich zůstaly tisíce mrtvých.“ Kutlvašr byl proto již v srpnu 1945 odeslán na dovolenou, v únoru 1946 se stal velitelem v Plzni a poté v Brně, kde byl jmenován do hodnosti divizního generála. Po komunistickém puči v únoru 1948 byl v červnu přeložen do výslužby a v prosinci zatčen.

Komunističtí vyšetřovatelé jej postavili do čela odbojové skupiny „Pravda vítězí“ a v zinscenovaném procesu byl 16. května 1949 odsouzen za velezradu na doživotí. Zároveň byl degradován na vojína v záloze. Poznal nejen Mírov, ale i Leopoldov, kde se setkal s Toussaintem. Podle předválečného poslance a spoluvězně Vlastimila Klímy se mezi nimi časem vyvinul zvláštní vztah. „Prostě se vzájemně uznávali. Pokud to šlo, hovořili spolu a na cele prý hrávali s improvizovanými figurkami šachy,“ vzpomínal Klíma.