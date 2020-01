V Evropě nejsou podmínky pro vznik ohniska koronaviru jako ve Wu-chanu, říká hlavní hygienička

„To, že by u nás vzniklo takové ohnisko, jako je ve Wu-chanu, pro to tady nemáme podmínky,“ zdůraznila. „Je třeba si uvědomit, jaký je původ toho viru, jak vzniká tato zoonotická infekce (přenášená ze zvířat na člověka – pozn. red.), a opravdu v České republice nebo obecně v Evropě podmínky pro vznik takového ohniska nemáme,“ říká Gottvaldová.

Dva čeští studenti, kteří jsou v čínském Wu-chanu, městě uzavřeném kvůli šíření koronaviru, by se mohli do konce ledna vrátit do vlasti. Oznámil to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podle kterého česká diplomacie dohodla jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. Po příletu budou studenti ještě v karanténě, a to dva týdny.

„Pokud jim bude umožněn návrat, budou muset dodržet tato pravidla. Z epidemiologického hlediska jde o pravidla velmi logická,“ říká hlavní hygienička o karanténě.