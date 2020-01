Francouzi evakuují z izolovaného Wu-chanu dva české studenty. Až přiletí, zůstanou dva týdny v karanténě

Dva čeští studenti, kteří jsou v čínském Wu-chanu, městě uzavřeném kvůli šíření koronaviru, by se mohli do konce ledna vrátit do vlasti. Oznámil to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podle kterého česká diplomacie dohodla jejich evakuaci spolu s francouzskými občany.