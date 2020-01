Udělal jsem si zásoby, ale není to jako v zombie filmu, říká český student v uzavřeném Wu-chanu

Jak by vypadal váš běžný den, pokud by nebyla karanténa, a jak se teď bude lišit? Jak ta karanténa vypadá?

Asi bych chodil běhat, nebo bych si zašel do fitka, ale upřímně, na to nemám teď odvahu, v této situaci. Před pár dny jsem si zašel do fitka, ale už zavírali a viděl jsem, že personál měl roušky, a i někteří lidé tam cvičili s rouškami. Jsem celkem rád, že to zavřeli, že jsem tam nešel.

Jaké jsou oficiálně pokyny, pokud nějaké jsou, které by měli obyvatelé Wu-chanu dodržovat?

Hlavně nám dávali pokyny, ať neopouštíme město, ať zbytečně nepanikaříme, ať dbáme na hygienu, ať nosíme roušky. A to jak od vlády, tak od naší školy. Naše škola rozdala zdarma roušky studentům, v obchodech je teď celkem problém roušky sehnat. Je to vyprodané všude včetně internetu.

Neměl jste nějaké problémy? Těžko si představit pro Čecha, který žije třeba v Praze, jak taková karanténa vypadá. Když se třeba snažíte opustit město, zadrží vás policie? Snaží se vám nějak bránit v pohybu, anebo jsou to spíše pravidla, která by se měla dodržovat, ale nejsou vynucována?

Ne, to jsou určitě spíš jen takové řeči. Policisté asi budou u zátarasů někde na kraji města, aby lidé necestovali ven. Ale včera (ve středu) jsem byl normálně večer na procházce a normálně jsem viděl lidi se psem, s dětmi. Samozřejmě měli roušky, ale určitě to není jako v nějakém zombie filmu.