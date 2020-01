Jak pravděpodobné je šíření nového koronaviru do Evropy, zatím nevíme, říká česká hlavní hygienička

Počet obětí nového koronaviru stoupl podle posledních oficiálních informací nejméně na 17 a počet infikovaných dosáhl 544. Jednotlivé případy se objevily také ve Spojených státech nebo dalších asijských zemích.

Kvůli nedostatku dat bylo bez jasného stanoviska přerušeno i středeční jednání Světové zdravotnické organizace (WHO), znovu bude zasedat ve čtvrtek. „Konkrétní čísla pravděpodobnosti (rozšíření - pozn. red.) do Evropy zatím neumíme říct. WHO ještě nemá dostatek informací o tom, jaká je přenosnost onemocnění a jak je závažné,“ řekla Gottvaldová.

WHO podle ní nedoporučí státům konkrétní opatření, ta se odvíjejí od vyhodnocení rizika. Země ale dostanou větší míru legitimity například pro získávání seznamů cestujících od leteckých společností. „Nejdůležitější opatření v případě takové epidemie jsou ta, která se učiní v místě nákazy,“ dodala. Musí být účinná a nesmějí být příliš nákladná. Česko podle ní vyhodnocuje a sleduje dostupná data. „Další případná opatření se budou odvíjet od dalšího vývoje,“ uvedla.