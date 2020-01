Nový virus se v Asii přenáší i mezi lidmi. WHO svolala krizovou schůzku

„Informace o nově nahlášených infekcích naznačují, že může docházet k omezeným přenosům nákazy mezi lidmi,“ uvedl v e-mailovém prohlášení šéf WHO pro oblast západního Pacifiku Takeši Kasai.

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

Čtvrtou potvrzenou obětí nákazy se stal 89letý muž z Wu-chanu, kterého do nemocnice převezli v sobotu s vážnými dýchacími obtížemi. Pacient, který trpěl i jinými zdravotními problémy včetně onemocnění srdce, v neděli zemřel. Podle nejnovější zprávy agentury Reuters odvolávající se na starostu Wu-chanu je obětí již šest.

Vir se začal šířit z čínského trhu s jídlem

Původ viru označovaného jako 2019-nCoV zatím není známý, podle Světové zdravotnické organizace se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

Obavy z šíření nového typu koronaviru vyvolávají vzpomínky na epidemii SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), která v letech 2002–2003 postihla jižní Čínu. Chorobě tehdy v několika zemích a oblastech podlehlo přes 700 lidí.

Na čínských sociálních sítích kolují fotografie lidí, kteří stojí frontu na obličejové masky, jimiž se chtějí chránit před nebezpečnou infekcí, napsala agentura Reuters.

WHO může omezit cestování

Koronaviry mohou způsobit běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby typu SARS či MERS. Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS, zároveň ale upozorňují, že se o jeho původu ví velmi málo. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.

Světová zdravotnická organizace na středu svolala krizovou schůzku, na které by se měli odborníci radit o tom, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze. WHO by pak mohla po celé planetě vydávat závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu, uvedly tiskové agentury. Stav nouze byl v minulosti vyhlášen například kvůli šíření eboly či prasečí chřipky.