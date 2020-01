Neznámý virus se objevil už i v Thajsku a Japonsku. Čína hlásí dva mrtvé

Kontroly na letištích i nádražích

Krátce po Bangkoku nahlásilo prvního nemocného i Tokio. „Jeden člověk, který navštívil město Wu-chan, byl pozitivně testován na nový typ koronaviru. Jedná se o první případ v Japonsku,“ potvrdil mluvčí japonské vlády Jošihide Suga.

Také Čína už kontroluje pasažéry na letištích a pro případ, že by se u některého z nich projevila nemoc, úřady dodávají speciální balíčky první pomoci. Opatření už zavádějí i na nádražích.

„Budeme odhodlaně bránit tomu, aby propukla epidemie prostřednictvím železniční dopravy. Nebudeme vůbec šetřit silami při tom, abychom ochránili zdraví a bezpečí našich pasažérů,“ ujišťuje místopředseda státních čínských drah Li Wenxin.

Podle Světové zdravotnické organizace se neznámý virus zatím šíří jen v omezené míře. Varuje ale, že by nákaza mohla dosáhnout mnohem větších rozměrů. „Svět si pamatuje, co se stalo v minulosti v případě SARS, a právě proto monitorujeme, jestli je něco takového možné a co potřebujeme, abychom se připravili,“ říká Maria Van Kerkhoveová z útvaru pro nově vznikající onemocnění WHO.