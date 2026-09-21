Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé

Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem – predátorem, který žil před desítkami milionů let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou – tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů.
Dříve si vědci mysleli, že jsou dinosauři pomalí, těžkopádní a studenokrevní tvorové. Pozdější objevy však tuto teorii zpochybnily a dnes se má všeobecně za to, že někteří dinosauři byli teplokrevní a dokázali regulovat svou tělesnou teplotu. Odborníci se shodují, že teplokrevný byl i jeden z nejznámějších dinosaurů: Tyrannosaurus rex.
Zjistit přesnou teplotu vyhynulého tvora však není snadné. „Nemůžeme prostě použít teploměr,“ řekla AP Jasmina Wiemannová, paleobioložka z Univerzity Johnse Hopkinse, která se na studii nepodílela.
Jak se měří teplota dinosaurů
Možností ale odborníci zkoušeli nespočet – například studovali růst a vývoj tyranosaurů, nebo se snažili najít stopy v kostech tohoto obávaného predátora. Klíčem k úspěchu nakonec byly chemické stopy v zubech Tyrannosaura rexe. Ukázalo se, že atomy ve sklovině se shlukují do různých vzorců v závislosti na tělesné teplotě zvířete.
„Zjistili jsme, jakou teplotu mělo nejslavnější zvíře – T. rex,“ uvedla spoluautorka studie Aradhna Tripatiová, geochemička z Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Vědci zkoumali tři zuby, podle kterých měli tyranosauři průměrnou tělesnou teplotu asi 36 stupňů Celsia. To je stejně, jako mají například dnešní sloni, a v podstatě totožné s lidmi. Běžná teplota lidského těla se pohybuje mezi 36 a 37 stupni Celsia.
„Skoro bych čekala, že bude mít tělesnou teplotu vyšší,“ uvedla Wiemannová. Na základě své předchozí práce odhadovala, že teplota dravého dinosaura byla o pár stupňů vyšší, podobně jako u moderních ptáků – ti jsou dnes jedinými žijícími nástupci dinosaurů.
Informace o tělesné teplotě tyranosaurů může vědcům pomoci lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil. S teplotou 36 stupňů Celsia mohl prosperovat po celém území tehdejší Severní Ameriky, uvedla Tripatiová, přičemž si udržel stabilní teplotu jak v chladnějších, tak v teplejších oblastech. Objasnit by mohli také to, jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie.