Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Science Advances

Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem – predátorem, který žil před desítkami milionů let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou – tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů.

Dříve si vědci mysleli, že jsou dinosauři pomalí, těžkopádní a studenokrevní tvorové. Pozdější objevy však tuto teorii zpochybnily a dnes se má všeobecně za to, že někteří dinosauři byli teplokrevní a dokázali regulovat svou tělesnou teplotu. Odborníci se shodují, že teplokrevný byl i jeden z nejznámějších dinosaurů: Tyrannosaurus rex.

Zjistit přesnou teplotu vyhynulého tvora však není snadné. „Nemůžeme prostě použít teploměr,“ řekla AP Jasmina Wiemannová, paleobioložka z Univerzity Johnse Hopkinse, která se na studii nepodílela.

Jak se měří teplota dinosaurů

Možností ale odborníci zkoušeli nespočet – například studovali růst a vývoj tyranosaurů, nebo se snažili najít stopy v kostech tohoto obávaného predátora. Klíčem k úspěchu nakonec byly chemické stopy v zubech Tyrannosaura rexe. Ukázalo se, že atomy ve sklovině se shlukují do různých vzorců v závislosti na tělesné teplotě zvířete.

„Zjistili jsme, jakou teplotu mělo nejslavnější zvíře – T. rex,“ uvedla spoluautorka studie Aradhna Tripatiová, geochemička z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí
Ilustrační foto

Vědci zkoumali tři zuby, podle kterých měli tyranosauři průměrnou tělesnou teplotu asi 36 stupňů Celsia. To je stejně, jako mají například dnešní sloni, a v podstatě totožné s lidmi. Běžná teplota lidského těla se pohybuje mezi 36 a 37 stupni Celsia.

„Skoro bych čekala, že bude mít tělesnou teplotu vyšší,“ uvedla Wiemannová. Na základě své předchozí práce odhadovala, že teplota dravého dinosaura byla o pár stupňů vyšší, podobně jako u moderních ptáků – ti jsou dnes jedinými žijícími nástupci dinosaurů.

Informace o tělesné teplotě tyranosaurů může vědcům pomoci lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil. S teplotou 36 stupňů Celsia mohl prosperovat po celém území tehdejší Severní Ameriky, uvedla Tripatiová, přičemž si udržel stabilní teplotu jak v chladnějších, tak v teplejších oblastech. Objasnit by mohli také to, jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

00:28Aktualizovánopřed 2 mminutami
Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

08:19Aktualizovánopřed 7 mminutami
Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé

Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé

před 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali zemské volby v Německu

VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali zemské volby v Německu

před 2 hhodinami
Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. V koalici narazil

Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. V koalici narazil

před 4 hhodinami
Vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot

Vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot

před 6 hhodinami
V Meklenbursku vítězí AfD, odhady naznačují debakl CDU. V Berlíně vyhrála Levice

V Meklenbursku vítězí AfD, odhady naznačují debakl CDU. V Berlíně vyhrála Levice

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé

Je možná nepředstavitelné, že by člověk mohl mít něco společného s Tyrannosaurem rexem – predátorem, který žil před desítkami milionů let. Přesto mají tyto dva druhy jednu věc společnou – tělesnou teplotu. Uvádějí to vědci na základě výzkumu skloviny tyranosauřích zubů.
před 1 hhodinou

Experimentální terapie zachránila v USA život chlapci s pokročilou rakovinou jater

Genetická úprava vlastních imunitních buněk patří mezi nejmodernější lékařské metody. Přes její novost i experimentální status přináší spoustu úspěchů. Teď oznámili další pokrok američtí pediatři.
19. 9. 2026

Vědci objevili nový druh kočky. Měří půl metru a žije v Bolívii

Před deseti lety zavolali bolivijské bioložce Paole Nogales-Ascarrunzové z jedné rezervace. Oznámili jí, že našli opravdu divnou kočku, kterou původně ještě jako kotě našel místní muž a myslel si, že je to obyčejná kočka domácí. Když si uvědomil, že je to divoká šelma, informoval úřady. Vědci, kteří tvora zkoumali, ho teď popsali jako dosud neznámý druh kočkovité šelmy.
18. 9. 2026

Severokorejské jaderné testy probudily spící seismologické zlomy

Vědci ze tří čínských univerzit popsali, že Severní Korea způsobila svými podzemními testy atomových zbraní nečekaně silné dopady. Otřesy nepřestávají dodnes, a to přesto, že se poslední taková zkouška odehrála už roku 2017.
18. 9. 2026

Vědci v Česku poprvé chytili největšího netopýra Evropy

Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopýra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla nesmírně složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru.
18. 9. 2026

El Niño dál zesiluje. Letos je jiné

El Niño roku 2026 patří mezi ty nejsilnější v dějinách pozorování. Navíc se ale rozvíjí v mnohem teplejším světě, než byl ten při minulých extrémních epizodách tohoto jevu. Vědci předpokládají, že také jeho dopady proto mohou být letos velmi odlišné.
18. 9. 2026

Tajné náklady a rušení družic. Vesmírné zbrojní závody sílí

Sdělení Spojených států ohledně rozmístění zbraní na oběžné dráze odstartovalo novou éru militarizace vesmíru, míní experti. Nečekaný krok podle nich ukazuje, že závody ve zbrojení zrychlují. USA mají nejspíš v kosmu systémy elektronického boje, protože kinetické zbraně za sebou zanechávají nebezpečný odpad. Washington chce vyslat vzkaz Rusku a Číně, která ve velkém modernizuje své síly.
18. 9. 2026

Všechny římské cesty nevedly do Říma. Klíčová byla i Konstantinopol, naznačuje výzkum

Před rokem zveřejnila skupina vědců největší mapu silniční sítě starověkého Říma. Poprvé zobrazili alespoň náznak skutečného rozsahu fenoménu, který na dva tisíce let spojil Evropu. Od té doby data analyzují a nyní tým, v němž hrál významnou roli český vědec Adam Pažout, zveřejnil první výsledky. Naznačují, že celá řada dosavadních poznatků o římských silnicích je možná mylná.
17. 9. 2026Aktualizováno17. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026