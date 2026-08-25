Osm miliard let na cestě. Dalekohledy zachytily záblesk vzdálené galaxie


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Astronomy & Astrophysics, MPG

Dalekohledy LST-1 a MAGIC na Kanárských ostrovech zachytily záření, které letělo vesmírem déle, než existuje Slunce a Země. Vyslalo ho aktivní galaktické jádro poháněné obří černou dírou, popsali čeští vědci, kteří se na objevu podíleli.

Objev je důležitý nejen tím, že žádné vzdálenější aktivní galaktické jádro v oboru velmi vysokých energií dosud nikdo nepozoroval. Klíčový je fakt, že fotony k nám cestou prolétaly nastřádaným světlem všech hvězd a galaxií, které kdy ve vesmíru zazářily, a část se jich přitom ztratila. Právě z toho, kolik jich ubylo, vědci přesněji změřili, kolik takového světla vesmír obsahuje. Zároveň popsali, jak černá díra v srdci vzdálené galaxie urychluje částice na téměř rychlost světla.

„Tuto událost považujeme za velmi významnou, protože se jedná o nový rekord ve vzdálenosti pozorovaných objektů na velmi vysokých energiích, a to s použitím dalekohledu nové generace, který je stále ještě v testovacím režimu,“ komentoval výsledky pozorování Jakub Juryšek z Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd.

„Ve studii jsme v rámci LST a MAGIC kolaborací společně analyzovali data z různých observatoří ve velkém rozsahu vlnových délek, která byla pořízena téměř simultánně. Díky tomu se podařilo nejen poodhalit mechanismy zářivých procesů v extrémních prostředích takovýchto objektů, ale také stanovit přísné limity na hustotu fotonů, kterými je vesmír vyplněn, a to metodou, která je zcela nezávislá na jiných měřeních na podobných vlnových délkách.“

Čeští vědci hrají v tomto projektu důležitou roli – od plánování pozorování přes rychlou analýzu dat a jejich fyzikální interpretaci až po samotný sběr dat přímo na La Palmě.

Galaxie, kterou pohání černá díra

Zdrojem rekordního záblesku bylo takzvané aktivní galaktické jádro s označením OP 313. Jedná se tedy o mimořádně jasné jádro galaxie, kterou pohání supermasivní černá díra v jejím středu. OP 313 se navíc řadí do podskupiny „kvasarů s plochým rádiovým spektrem“, tedy k vůbec nejjasnějším a nejvýkonnějším zdrojům záření ve vesmíru.

Sirotčí černá díra si pochutnala na osamělé hvězdě
Vizualizace: Černá díra pohlcující osamělou hvězdu

Co tedy o záblesku a době jeho vzniku víme? Před zhruba jedenácti miliardami let byl vesmír nejaktivnější za celou svou historii, tomuto období se říká „kosmické poledne“. Hvězdy i galaxie v něm vznikaly rekordním tempem. Pak se vývoj zpomalil a vesmír se zklidnil. Právě na počátku této klidnější fáze, která trvá dodnes, vyslal OP 313 silný záblesk velmi vysokoenergetického záření gama. A ten dalekohledy LST-1 a MAGIC nyní zachytily.

Prostor mezi galaxiemi vyplňuje slabé záření. Nastřádalo se tam za miliardy let ze světla všech hvězd a galaxií, které kdy zazářily. Astronomové mu říkají extragalaktické záření pozadí. Když jím prolétá záření gama, postupně slábne. Jakmile se totiž foton gama srazí s fotonem nastřádaného světla, oba zaniknou a promění se ve dvojici částic, elektron a pozitron. A čím delší cestu záření urazí, tím víc fotonů takto cestou ztratí.

Vědci našli nejjasnější objekt v kosmu. Kvasar pohání černá díra, která pohltí jednu hvězdu denně
Vizualizace kvasaru

Právě proto je rekordně vzdálený blazar (aktivní galaktické jádro, jehož výtrysk plazmatu směřuje směrem k Zemi) tak cenným zdrojem informací. Záření z něj slouží jako jakýsi cestovní deník, protože se do něj zapisuje všechno, co potká. Z toho, o kolik jeho signál za osm miliard let cesty zeslábl, vědci významně zpřesnili odhad hustoty nastřádaného světla, a navíc popsali, jak se jasnost zdroje měnila v čase.

Když pak data z dalekohledů doplnili o měření dalších observatoří, dozvěděli se také, co mohutný záblesk pohánělo. Černá díra v centru OP 313 vyvrhuje výtrysk plazmatu a v něm urychluje husté hejno elektronů téměř na rychlost světla. Ty se následně srážejí s okolním světlem a při každé srážce předají fotonům část své energie. Fotony tak získají velmi vysokou energii a právě takové záření dalekohledy zachytily.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

včeraAktualizovánopřed 48 mminutami
Poslanci debatují o novele k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

ŽivěPoslanci debatují o novele k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

03:15Aktualizovánopřed 55 mminutami
Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

před 7 hhodinami
Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

před 9 hhodinami
USA představily nové sankce vůči Íránu. Jsme na to připraveni, zní z Teheránu

USA představily nové sankce vůči Íránu. Jsme na to připraveni, zní z Teheránu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon

Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Snad se USA zbaví obav z přístupu k Rusku, uvedl Zelenskyj v Den nezávislosti

Snad se USA zbaví obav z přístupu k Rusku, uvedl Zelenskyj v Den nezávislosti

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Osm miliard let na cestě. Dalekohledy zachytily záblesk vzdálené galaxie

Dalekohledy LST-1 a MAGIC na Kanárských ostrovech zachytily záření, které letělo vesmírem déle, než existuje Slunce a Země. Vyslalo ho aktivní galaktické jádro poháněné obří černou dírou, popsali čeští vědci, kteří se na objevu podíleli.
před 6 mminutami

Záhadná nemoc zabíjí keňské slony, zvířata trpí ochrnutím

Nejméně devatenáct slonů uhynulo od června v jižní Keni na záhadné onemocnění, jehož příčinu se dosud nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody (KWS) původně upozornila na vysoké koncentrace kyanidu v tělech uhynulých slonů a možnost otravy pesticidy, někteří odborníci ale tuto teorii zpochybňují. Informovala o tom agentura AFP.
před 55 mminutami

Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Není jasné, jestli se v okolí Liběchova vyskytuje hnízdo, anebo jde o dovezeného osamoceného jedince. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu.
před 20 hhodinami

„Pluto je mrtvé,“ zaznělo před dvaceti lety v Praze. Osudnou se mu stala Xena

Pluto už není planetou dvacet let. Rozhodli o tom vědci na kongresu, který se konal v Praze a přinesl přesvědčivé argumenty pro jeho vyřazení a současně vytvoření zcela nové kategorie vesmírných těles.
před 20 hhodinami

Obří gigantopithekové byli podobnější lidem, než se myslelo

Moderní věda toho zjistila v posledních letech o pravěkých předcích člověka už tolik, že to bourá konstrukce jejich řazení. Vlivný vědecký časopis navrhuje, že by se měly kategorie přestavět – a mohlo by se to týkat i záhadných obřích gigantopitheků.
před 21 hhodinami

Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii

Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord 21,09 stupně z března 2024. Napsala to v pondělí agentura DPA, která připomíná, že takovéto měření začalo v roce 1979.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Evropská energetika by zatím jako zcela bezemisní nefungovala. Chybí záložní zdroje

Evropa zatím nemá dostatek záložních zdrojů, které by nahradily výpadky energie, pokud by došlo k delším epizodám zatažené oblohy a nedostatku větru. Není to varování před reálným stavem, ale výsledek modelu, který pracuje se stavem, že by celý světadíl přešel na udržitelné zdroje. Dotyčné záložní zdroje by podle vědců byly velmi drahé.
včera v 11:56

Videohry pomáhají chlapcům překonat osamělost, u dívek to nefunguje, ukázala studie

Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se podle pohlaví. Zatímco chlapci často z interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady, vyplývá ze studie, kterou vedl David Lacko z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studii publikoval časopis Computers in Human Behavior.
včera v 10:05

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

před 2 hhodinami
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

před 19 hhodinami
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

před 20 hhodinami
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026