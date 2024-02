Vědci našli nejjasnější objekt v kosmu. Kvasar pohání černá díra, která pohltí jednu hvězdu denně

Světlo vyzařuje z takzvaného akrečního disku, který má průměr sedm světelných let. Pro srovnání – celá Sluneční soustava se rozkládá do vzdálenosti přibližně dvou světelných let a je to o padesát procent víc, než je vzdálenost od naší sluneční soustavy k nejbližší hvězdě v galaxii, Alfě Centauri. Tento disk je místem, kde je materiál vtahován do černé díry a spirálovitě se kolem ní točí, než překročí horizont událostí. Jak tento materiál naráží do jiného materiálu, vytváří obrovské množství světla a tepla.

„Vypadá to jako gigantická a magnetická bouřková buňka s teplotou 10 tisíc stupňů Celsia, všude jsou blesky a vítr fouká tak rychle, že by Zemi obletěl za vteřinu,“ popsal objekt Wolf.