Bonobové dosahují míru pomocí mazlení a polibků

Doteky, objetí a polibky před stresujícími událostmi mohou být prastarým způsobem budování důvěry, domnívají se vědci, kteří studují velké primáty z řad nejbližších příbuzných lidí. Výzkumníci z Durhamské univerzity sledovali šimpanze učenlivé a šimpanze bonobo, jak se navzájem uklidňují fyzickým kontaktem.
Jedním z nejvíce překvapivých zjištění bylo, že šimpanzi učenliví, navzdory své pověsti agresivních zvířat, navazovali těsný kontakt, včetně vzájemného vkládání prstů do úst. „Před stresujícími událostmi se scházejí, vzájemně se uklidňují, dotýkají se a objímají se,“ uvedla pro BBC výzkumnice Zanna Clayová. Zmíněné chování popsala jako jakýsi „bojový pokřik“, podobný tomu, když fotbalisté před zápasem vytvoří týmový kruh.
Odborníci studovali oba zástupce rodu šimpanzů žijící ve dvou rezervacích v Kongu a Zambii. Připravili experiment s arašídy, který měl napodobit přirozené přijímání potravy ve volné přírodě. Pozorovali přitom, jak se primáti chovají, když vědí, že dostanou potravu. Zaměřili se na jejich chování pět minut předtím, než arašídy dostali, a zaznamenali přitom případy uklidňujícího fyzického kontaktu, včetně dotýkání se, objímání a polibků.
Jedinci, kteří se dotýkali a objímali, měli podle výzkumníků větší šanci získat přístup k jídlu a v klidu se společně najíst. Tolerantnější skupiny vykazovaly vyšší míru uklidňujícího dotyku, včetně případů, kdy se primáti postupně navzájem objímali.
Doteky základem komunikace
„Srovnání šimpanzů bonobo a šimpanzů učenlivých, našich dvou nejbližších příbuzných, nabízí fascinující vhled do evolučních kořenů společenského chování a do toho, jak oni i my zvládáme napětí, soutěživost a spolupráci,“ uvedl výzkumník Jake Booker. Podle něj je vzájemné dotýkání se jednou z nejstarších forem komunikace a pravděpodobně předcházelo vzniku řeči.
Využívání dotyku k budování důvěry a spolupráce může být nejméně sedm milionů let starým zvykem pocházejícím z doby předtím, než se lidé a šimpanzi oddělili od společného předka. Když se tedy fotbalisté před zápasem shromáždí v kruhu, obejmou spoluhráče nebo ho poplácají po rameni, možná čerpají ze sociálního „arzenálu“, který je starý miliony let, poznamenala BBC.