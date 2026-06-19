Zrcadlové jezírko zezelenalo a nový nátěr se loupe

Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D. C., které nechal americký prezident Donald Trump nedávno natřít modrou bazénovou barvou, zezelenalo. Příčinou je rozšíření řas, kvůli nimž pracovníci Správy národních parků USA začali do vody přidávat peroxid vodíku. Barva, kterou je dno jezírka natřeno, se navíc začala loupat. Už nátěr dna se setkal s kritikou části veřejnosti i některých památkářů, což Trump odmítl s tím, že odstín modré je podobný tomu na americké vlajce. S kritikou se setkalo i rozhodnutí ministerstva vnitra zadat zakázku bez výběrového řízení firmě, která prováděla opravy bazénů v Trumpově golfovém klubu ve Virginii.
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Devatenáct zemí EU včetně Česka podpořilo dopis o zpřísnění migrační politiky
Migrační politika Evropské unie musí přinést konkrétní výsledky, které budou mít skutečný dopad na životy lidí v EU, uvedlo v dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové devatenáct členských států Evropské unie včetně České republiky. Na summitu EU v Bruselu Evropská rada jednala také o příštím dlouhodobém rozpočtu.
Hormuz překonalo nejvíc lodí od dubna, plný provoz brzdí miny
Doprava Hormuzským průlivem se zpět k normálu hned tak nevrátí. Střed úžiny blokuje podle rejdařů asi osmdesát min, které bude třeba odstranit. Kompletní obnovení globálního dodavatelského řetězce může podle expertů trvat i déle než rok. Ve čtvrtek nicméně proplulo Hormuzem 25 lodí, což je nejvíce od poloviny dubna, uvedla specializovaná platforma AXSMarine.
Izrael a Hizballáh se měly dohodnout na příměří, podle médií ale údery neustaly
Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od pátečních 16:00 místního času (15:00 SELČ), informovaly agentury s odkazem na nejmenovaného amerického představitele i na představitele Hizballáhu a Izraele. Deník Ha’arec ale poté informoval, že v severním Izraeli u hranic s Libanonem se opět rozezněly sirény varující před útoky. Katarská televize al-Džazíra píše o nejméně dvanácti izraelských úderech na jihu Libanonu od hodiny, kdy mělo příměří začít platit.
Zrcadlové jezírko zezelenalo a nový nátěr se loupe
Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D. C., které nechal americký prezident Donald Trump nedávno natřít modrou bazénovou barvou, zezelenalo. Příčinou je rozšíření řas, kvůli nimž pracovníci Správy národních parků USA začali do vody přidávat peroxid vodíku. Barva, kterou je dno jezírka natřeno, se navíc začala loupat. Už nátěr dna se setkal s kritikou části veřejnosti i některých památkářů, což Trump odmítl s tím, že odstín modré je podobný tomu na americké vlajce. S kritikou se setkalo i rozhodnutí ministerstva vnitra zadat zakázku bez výběrového řízení firmě, která prováděla opravy bazénů v Trumpově golfovém klubu ve Virginii.
Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší
Americký viceprezident JD Vance prozatím neodcestoval do Švýcarska na jednání s Íránem. Švýcarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční. Izraelská armáda zároveň od noci na pátek pokračovala navzdory dohodě v náletech na Libanon. Nyní se Izrael a Hizballáh měly dohodnout na příměří od 16:00 tamního času (15:00 SELČ). Příměří by mělo být zatím dodržováno, řekly dva zdroje z šíitského hnutí agentuře Reuters. Příměří potvrdil médiím i izraelský zdroj.
Na Moskvu se snášel černý déšť ze zasažené rafinerie, kterou zřejmě trefili i sami Rusové
Na část Moskvy pršely černé kapky ropy poté, co byla zasažena rafinérie během největšího ukrajinského útoku od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Obyvatelé Moskvy sdělili BBC, že jemný déšť zanechal na jejich oblečení černé skvrny. Úřady padání jakéhokoliv „ropného deště“ popřely, ale oficiální telegramový kanál města obyvatele postižené čtvrti varoval, aby neotevírali okna. Silo, ze kterého po explozi vyletělo víko, podle médií i ruských proválečných blogerů zřejmě trefila raketa ruské protivzdušné obrany.
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu
Stále přísnější kontroly zahraničního výzkumu Číny mnoha akademikům, včetně těch ve Švýcarsku, ztěžují pokračování v práci. Tito badatelé tvrdí, že Švýcarsko by je mělo podporovat více.
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie
V loňském roce prudce vzrostl počet lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, ale zůstali ve vlastní zemi, kvůli přírodním katastrofám a extrémním projevům počasí. Vyplývá to ze studie, kterou pro ekologickou organizaci Greenpeace vypracovala Hamburská univerzita.
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