Zlomek politických vězňů za potaš. Lukašenko se snaží o únik z izolace

před 1 h hodinou | Zdroj: Kyiv Independent , Atlantic Council , New York Times , AP , IFPRI , RFE/RL

„Pro Lukašenka je tato návštěva poměrně silným legitimizačním krokem,“ řekla webu The Kyiv Independent (KI) Lesja Rudniková, ředitelka exilového nezávislého běloruského think-tanku Centrum pro nové myšlenky. „Věřím, že jsme na začátku dialogu... ale myslím, že se situace bude vyvíjet spíše pomalu.“

„Byl to promyšlený krok Lukašenka ve snaze o získání mezinárodní legitimity,“ naráží na skutečnost, že běloruský vůdce je od brutálního potlačení protestů proti zfalšovaným prezidentským volbám v roce 2020 v diplomatické izolaci a je silně závislý na Moskvě, které pak poskytnutím běloruského území pomohl s její agresí proti Ukrajině.

Jedno a půl procenta politických vězňů na svobodě

Osvobození čtrnácti lidí včetně Cichanouského je součástí série propouštění malých skupinek politických vězňů. Po čtyřech letech represí Lukašenko loni v červenci 2024 náhle propustil osmnáct vězněných a pak půl roku každý měsíc několik dalších. Cichanouskij uvedl, že o svém možném propuštění slyšel už loni v srpnu, napsal KI.

Letos v únoru při návštěvě náměstka amerického ministra zahraničí Christophera W. Smithe v Minsku se na svobodu dostali jeden Američan a dva běloruští vězni a květnu při návštěvě Kelloggova zástupce Johna Coalea pak americko-běloruský občan.

Smith podle listu The New York Times (NYT) už v únoru naznačil, že se chystá velká dohoda, v jejímž rámci by Minsk mohl propustit řadu politicky pronásledovaných lidí, včetně těch prominentních.

Jak ale podle KI upozornil Franak Vjačorka, poradce vůdkyně exilové opozice Svjatlany Cichanouské, díky americkému zprostředkování se dosud podařilo dostat na svobodu pouze jen asi jedno a půl procenta z politických vězňů držených v Bělorusku.