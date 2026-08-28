V kauze překaženého útoku slovenská policie zadržela dalšího muže

Slovenská policie v pátek zadržela dalšího občana Ukrajiny v souvislosti s překaženým útokem na továrnu výrobce bezpilotních systémů Skyeton na východním Slovensku. Řekli to zástupci policie, která v případu už dříve obvinila tři cizince z trestného činu obecného ohrožení. Slovenská policie uvedla, že nedisponuje důkazem, že za chystaným útokem stálo Rusko.
Soud na Slovensku ve čtvrtek v případu poslal do vazby jednoho Lotyše a jednoho Ukrajince. Dalšího Lotyše zadržely úřady v Německu, a to na základě evropského zatykače. Policie nekomentovala vyjádření advokáta Lotyše zadrženého na Slovensku, že v souvislosti s chystaným útokem jednal nedobrovolně.
Podle policejní prezidentky Jany Maškarové policie získala první informace o plánovaném útoku na začátku července. Na vyšetřování se podílely také slovenská civilní tajná služba SIS a vojenské zpravodajství. Z vyjádření Maškarové vyplynulo, že slovenští policisté pak zadrželi dva cizince o uplynulém víkendu. O incidentu policie informovala v úterý.
Podobnosti s incidentem v Česku
Slovenská policie prověřuje informaci, zda za připravovaným útokem na Slovensku stojí málo známá organizace Globální občané za mír 1984, která se k němu podle slovenských médií přihlásila. Maškarová ale uvedla, že obrázky, které tato skupina zveřejnila, byly vytvořené pomocí umělé inteligence.
Maškarová řekla, že policie nemá informace o tom, že za útokem stálo Rusko. To v roce 2022 otevřeně napadlo Ukrajinu, kde sídlí skupina Skyeton. Zástupce ředitele elitní policejní jednotky ÚBOK Peter Brndiar doplnil, že slovenský případ má jisté podobnosti s incidentem v Česku.
Česká policie jako teroristický útok vyšetřuje požár, který letos v březnu poničil výrobní halu české technologické a zbrojařské společnosti LPP v Pardubicích. V tomto případu bylo zadrženo jedenáct lidí.