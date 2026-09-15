V části Nizozemska je omezena železniční doprava, mohlo by jít o sabotáž

V části Nizozemska je od úterních ranních hodin omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail spravující nizozemskou železniční infrastrukturu sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž, informovala agentura AP.
„Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně. To způsobuje výpadky v kolejovém obvodu. Zdá se, že se jedná o sabotáž,“ uvedla podle AP ProRail. Jaké předměty byly nalezeny, organizace neupřesnila. Nenaznačila ani, kdo by za incidentem mohl stát.
Nizozemský národní dopravce NS uvedl, že byl během ranní špičky vážně zasažen vlakový provoz kolem měst Zwolle, Deventer a Amersfoort, nacházejících se ve středu země. Podle dopravce zatím není zřejmé, kdy se provoz vrátí do normálu.
Komplikace v dopravě se odehrávají v den, kdy má nizozemská vláda předložit parlamentu roční rozpočet. Tato událost láká tisíce lidí do Haagu, jelikož znamená příležitost podívat se, jak královská rodina projíždí městem v kočáru taženém koňmi.