Úterní bombový útok v Damašku má oběť a 36 raněných

Počet zraněných při úterním bombovém útoku u hotelu Four Seasons v Damašku, kde byl ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron, vzrostl z 18 na 36. Útok si vyžádal i jednu oběť, uvedla ve středu agentura AFP s odvoláním na syrské úřady.
Syrské ministerstvo vnitra uvedlo, že dvě nálože nacházející se poblíž budovy syrského ministerstva turismu vybuchly mimo bezpečnostní zónu vymezenou v okolí hotelu a nepředstavovaly pro něj přímou hrozbu.
Bomby byly vyrobené podomácku. Jedna byla umístěna v kontejneru na odpadky a druhá ve vozidle nacházejícím se blízko hotelu, sdělil AFP nejmenovaný bezpečnostní zdroj.
Francouzská hlava státu v době explozí odjela do prezidentského paláce na jednání se svým protějškem Ahmadem Šarou. Podle Elysejského paláce Macron cestou do paláce žádné výbuchy nezaslechl. Francouzský prezident přiletěl do Damašku na státní návštěvu v pondělí večer, přičemž jeho cesta byla do poslední chvíle držena v tajnosti. Jedná se o první návštěvu hlavy západoevropského státu od uchopení moci v zemi novým islamistickým vedením v prosinci 2024.
Po svržení režimu Bašára Asada a následném vytvoření vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům. Posledním byl výbuch v kavárně v blízkosti Justičního paláce minulý týden, při kterém zahynulo deset lidí.